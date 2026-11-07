“테슬라 코리아”…머스크, ‘테슬라 韓 시장 1위’ 홍보

일론 머스크 엑스(X·옛 트위터) 계정 캡처

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 테슬라의 한국 수입차 시장 9개월 연속 1위 소식을 공유하며 관심을 나타냈다.

특히 태극기 가운데 테슬라의 상징인 ‘T’ 로고를 새겨 넣은 합성 이미지가 담긴 게시물을 리트윗해 눈길을 끌었다.

머스크는 5일(현지시간) 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 ‘테슬라 코리아’(Tesla Korea)라고 적고 관련 게시물을 공유했다.

해당 게시물은 다른 엑스 이용자가 작성한 것으로, 테슬라가 한국 수입차 시장에서 메르세데스-벤츠와 BMW를 제치고 1위를 지켰다는 내용이 담겼다. 작성자는 테슬라의 10월 등록 대수가 전년 동기 대비 110.7% 증가한 9165대를 기록했다고 설명했다.

게시물에는 펄럭이는 태극기의 태극 문양 한가운데 테슬라의 ‘T’ 로고를 새겨 넣은 합성 사진도 첨부됐다.

한국수입자동차협회(KAIDA) 집계에 따르면 테슬라는 10월 브랜드별 수입차 등록 대수에서 29.5%의 비중을 차지하며 1위를 기록했다. 다만 등록 대수는 전월 1만2372대보다 3207대(25.9%) 감소했다.

테슬라의 월간 등록 대수가 1만대 아래로 내려간 것은 지난 2월 이후 처음이다. 전년 동기와 비교하면 큰 폭으로 증가했지만 전월 대비로는 감소세를 보인 것이다.

머스크가 한국 시장에 관심을 드러낸 것은 이번이 처음은 아니다. 그는 지난 6월 테슬라 모델 Y가 한국 승용차 시장에서 월간 판매 1위에 오르자 관련 게시물을 엑스에 공유하며 ‘한국은 엄청나다’고 언급했다.

지난 2월에는 한국 반도체 인력 채용 게시물을 엑스에 올리기도 했다. 당시 머스크는 태극기 이모티콘과 함께 한국에 거주하면서 칩 설계와 반도체 제조(팹), 인공지능(AI) 소프트웨어 분야에서 일하고 싶은 인재들에게 테슬라에 지원할 것을 권유했다.

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