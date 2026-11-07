"밴스, 이란과 휴전·핵협상 재개 간접협상 물밑 주도"

JD 밴스 미국 부통령이 최근 미국과 이란 사이의 신규 휴전과 핵 협상 재개를 위한 간접 협상을 물밑에서 주도하고 있다고 미국의 정치 전문 매체 악시오스가 6일(현지시간) 보도했다.



악시오스는 밴스 부통령이 최근 2주간 간접 협상에 직접 관여하면서 셰이크 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리, 아심 무니르 파키스탄 육군참모총장 등 간접 협상 중재자들과 거의 매일 논의를 해왔다고 전했다.

그러면서 이는 미국이 이란 전쟁에서 벗어나도록 하기 위해 밴스 부통령이 직접 나선 것이며 간접협상이 미국 행정부 최고위급 차원으로 격상됐다는 데에 의미가 있다고 분석했다.



간접 협상에는 대통령의 중동 특사인 스티브 윗코프, 트럼프 대통령의 맏사위이자 참모인 재러드 쿠슈너도 관여하고 있다.



밴스 부통령과 카타르·파키스탄 중재자들은 조만간 미국과 이란이 실무급 기술 회의를 개최하도록 하는 방안을 논의해 왔지만 아직 성사되지는 않았다고 소식통들은 전했다.



부통령실은 이에 대해 논평을 거부했다.



밴스 부통령은 미국 중간선거가 공화당의 역사적 참패로 끝난 다음 날인 4일(현지시간) 공화당이 선거에서 유권자들의 심판을 받은 핵심 이유로 이란 전쟁을 꼽았다.



선거 전인 2주 전 밴스 부통령은 모흐센 레자이 이란 최고국가안보회의 사무총장에게 서한을 보내 양측의 직접 협상을 재개하자고 제안했다.



레자이 총장은 모즈타바 하메네이 이란 최고 지도자의 최측근 가운데 한 명이다.



이란 당국자들은 밴스 부통령의 서한이 협상 재개를 향한 긍정적 동력을 만들어냈다고 말했다.



악시오스에 따르면 앞서 2월 말에 미국이 이란을 상대로 기습공격을 가하기 전에 밴스 부통령은 트럼프 대통령의 주요 측근들 중 전쟁에 가장 회의적인 태도를 보였으며 그 대신 외교적 해결을 주장했다.



밴스 부통령은 4월 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 열린 이란 문제 관련 고위급 회담에서 미국 협상단 대표로 참여했다. 6월 미국과 이란의 이슬라마바드 양해각서(MOU) 체결로 이어진 협상에도 직접 관여했다.



이후 밴스 부통령은 스위스에서 열린 이란과의 직접 협상에서도 미국 대표단을 이끌었다.



이 협상은 이란이 유엔 사찰단을 초청해 자국 핵시설을 방문하도록 하겠다고 약속하면서 마무리됐으나, 얼마 지나지 않아 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협을 지나는 선박들에 대한 공격을 재개하면서 MOU에 따른 휴전 합의는 무너졌다.



중재 노력에 관여하는 소식통들은 진전이 있었지만 속도는 매우 느렸다고 전했다.



트럼프 대통령은 6일 오전 셰이크 타밈 알사니 카타르 군주와 통화하고, 합의를 둘러싼 미국과 이란의 이견을 좁히기 위한 카타르의 노력에 관해 논의했다.



카타르 군주실 성명에 따르면 셰이크 타밈은 "대화를 이어가고 외교적 수단을 통해 이견을 해소하며, 역내 긴장이 더 고조되는 것을 막고 해상 항행의 자유와 에너지 공급의 안전을 보장해야 한다"고 강조했다.



트럼프 대통령은 일단 외교적 노력이 어떻게 전개되는지 지켜볼 의향이 있으며 어떤 형태로든 합의가 가능한지 확인하고 싶어 한다고 악시오스는 미국 당국자들과 역내 소식통들을 익명으로 인용해 전했다.



트럼프 대통령은 6일 기자들에게 이란에 전할 메시지가 무엇이냐는 질문을 받고 "우리는 그들과 대화하고 있다"고 말했다.



악시오스는 그러나 미군은 트럼프 대통령이 생각을 바꿔 공격 재개를 명령할 경우 비교적 짧은 시간 안에 공격에 나설 준비도 돼 있다고 전했다.

<연합>

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