美, 10월 고용 16만5000명 깜짝 증가…실업률도 하락

10월 미국의 일자리가 예상보다 큰 폭으로 증가하고, 실업율은 하락했다. 이에 따라 12월 금리 인상 가능성이 다시 확대되고 있다.

미 노동부 노동통계국은 6일(현지시간) 10월 미국의 비농업 일자리가 전월 대비 16만5000명 늘었다고 밝혔다. 다우존스가 집계한 전문가 예상치인 5만9000명의 약 2.8배에 달하는수치다. 이번 수치는 심지어 지난 12개월간 월평균 증가 폭(4만8000명)도 상회한다.

직전 2개월간 고용 지표도 대폭 상향 조정됐다. 7월 고용은 18만6000명으로, 9월 고용은 6만명으로 수정되면서 각각 5만3000명, 3만1000명 상향됐다. 두 달간 신규 고용이 기존 발표보다 총 8만4000명 늘어난 것이다.

업종별로 보면 10월 전문·비즈니스 서비스에서 7만명 늘며 증가세를 주도했다. 이어 보건·의료(4만2000명), 운송·창고업(2만5000명), 제조업(1만9000명) 순으로 증가 폭이 컸다. 과거 보건·의료 부문이 증가분의 대부분을 차지했던 것과는 달라진 모습이다.

반면, 건설 부문 고용은 3000명 감소했다. 블룸버그 통신은 데이터센터 건설 붐에 힘입어 상승세를 보이던 건설업 고용이 8개월 만에 처음으로 감소세로 돌아섰다고 짚었다.

임금 상승률도 예상보다 높았다. 10월 시간당 평균 임금은 38.00달러로 전월 대비 0.4%, 전년 동기 대비로는 3.1% 올랐다. 이는 시장 예상치인 0.3%와 2.9%를 상회하는 수치다.

실업률은 4.1%로 집계됐다. 한 달 전(4.2%)보다 하락했고, 전문가 예상(4.2%)도 밑돌았다. 미국의 실업률은 지난 3월 이후 4.1∼4.3% 범위에 머물고 있다.

예상보다 강한 고용 지표가 발표되면서 금융시장에서는 연방준비제도(Fed·연준)이 인플레이션 억제에 집중할 여력이 확인됐다는 분석이 나온다. 이에 따라 다음달 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 인상할 가능성이 확대됐다. 시카고상업거래소(CME) 페드워치에 따르면 선물시장은 12월 금리 인상 가능성을 무려 74.8%로 보고 있다. 전날의 66.9%에서 상승한 수치다.

국채금리는 상승세를 보였으나 그 폭이 크지는 않았다. 미 동부시간 오전 9시 8분 기준 글로벌 채권금리의 벤치마크인 미 10년물 국채금리는 전장보다 2.7bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.864%를 나타냈다. 통화정책에 민감한 미 2년물 국채 금리는 4.2bp 오른 4.346%, 미 30년물 국채 금리는 2bp 오른 5.27%에 거래됐다.

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