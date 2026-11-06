최우식 측, 승무원 갑질 의혹에 입 열었다…“허위사실 유포 법적 대응”

배우 최우식 측이 온라인상에서 확산된 기내 태도 및 갑질 의혹에 대해 허위사실이라며 강경 대응을 예고했다.

최우식의 소속사 페이블컴퍼니는 6일 공식 입장문을 통해 최근 사회관계망서비스(SNS) 스레드를 중심으로 퍼지고 있는 최우식 관련 게시물에 대한 입장을 밝혔다.

소속사는 “사실이 아닌 내용을 무분별하게 게시하거나 악의적으로 왜곡·확대해 루머를 생성하고 확산하는 행위는 배우의 명예와 권리를 심각하게 침해하는 명백한 불법 행위”라고 강조했다.

이어 “해당 게시물과 유포 경로를 지속적으로 모니터링하고 있으며 관련 자료를 수집하고 있다”며 “허위사실을 작성·유포하거나 이를 재생산 및 확산하는 행위에 대해서는 선처 없이 법적 조치를 취할 예정”이라고 전했다.

또한 최우식뿐만 아니라 소속 배우들을 대상으로 한 허위사실 유포와 악의적인 비방, 명예훼손 행위에 대해서도 동일한 원칙으로 대응하겠다는 입장을 분명히 했다.

앞서 최근 스레드에는 자신을 항공사 승무원이라고 밝힌 한 누리꾼이 최우식의 기내 응대 태도와 관련한 주장을 담은 글을 게시해 논란이 일었다.

해당 누리꾼은 최우식을 알아보지 못한 채 기내식 주문을 받기 위해 말을 걸었다가 불쾌한 반응을 접했다고 주장했다. 특히 최우식이 옆에 있던 매니저에게 “야 뭐해 나한테 말 걸잖아”라고 말했다며 당시 상황을 설명했다.

이 같은 주장은 온라인상에서 빠르게 확산하며 관심을 모았다. 다만 해당 게시물의 내용과 관련한 사실관계는 확인되지 않은 상태다.

이에 소속사는 공식 입장을 통해 해당 주장을 허위사실로 규정하고, 게시물 작성자뿐 아니라 이를 재유포하거나 확대하는 행위에 대해서도 법적 대응을 예고했다.

한편 최우식은 영화와 드라마 등 다양한 작품을 통해 대중과 만나고 있다.

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