175억 압구정 건물주 된 이준호, 故 강수연 유산 거머쥔 배경

그룹 2PM 멤버이자 배우로 대중의 스포트라이트를 받아온 이준호가 서울 강남 핵심 상권의 대형 건물을 거머쥐었다. 무대 위에서 안무와 보컬로 시선을 사로잡던 그는, 이제 법인을 앞세워 자본 시장에서 확실한 거점을 마련했다. 그가 선택한 영토는 압구정 로데오 거리의 중심가다. 한류 스타의 타이틀 뒤에 숨겨진 자본의 흐름과, 그가 자산을 지키기 위해 구축한 투자 루틴의 실체가 수면 위로 떠오르고 있다.

무대 위 스포트라이트를 넘어 거대한 자산 가치를 거머쥔 이준호의 압구정 빌딩 투자 과정, 그 냉철하고 치밀한 투자 전략의 궤적. 네이버부동산·이준호 SNS

부동산 업계와 등기부등본에 따르면 이준호는 자신이 대표로 있는 가족법인 제이에프컴퍼니 명의로 강남구 신사동 소재의 상가건물을 175억원에 매입했다. 해당 거래는 개인이 아닌 법인 명의를 활용했다는 점에서 세무적 판단과 자산 방어 기제가 복합적으로 얽힌 투자 행위로 분석된다. 대중은 연예인의 수백억원대 부동산 소식에 다양한 반응을 보이지만, 그 선택을 지탱하는 본질은 이미 감정의 영역을 떠난 자본의 논리 그 자체다.

고(故) 강수연이 생전에 소유했던 신사동 상가 건물. 세월의 흐름 속에서 상권의 부활과 함께 몸값이 치솟은 현장. 네이버부동산

이준호의 손에 들어간 해당 자산은 단순한 상가 건물이 아니다. 2022년 5월 세상을 떠난 배우 故 강수연이 생전에 소유했던 바로 그 건물이다. 고인은 2017년 해당 건물을 80억원에 매입했고, 이후 유족들에게 상속되었다. 시장의 시선이 집중된 것은 매입가와 현재 가치의 격차다. 80억원에 거래되던 자산은 상권의 부활 속에서 175억원이라는 몸값으로 불어났다. 고인이 남긴 유산이자 강남 상권의 상징 같은 공간이, 새로운 아티스트의 자산 생태계 속으로 편입된 셈이다.

청담동 고급 주거용 부동산을 거쳐 상업용 대형 자산으로 영토를 확장한 투자 행보. 서울연구데이터서비스 제공

해당 건물의 물리적 스펙과 입지 조건은 자본가들이 이 지역을 주목하는 이유를 증명한다. 지하 1층에서 지상 4층 규모로 이뤄진 이 상가건물은 대지면적 323.70㎡에 연면적 830.8㎡의 면적을 자랑한다. 압구정로데오역에서 도보로 5분 거리에 위치한 초역세권이며, 평일과 주말을 가리지 않고 수많은 인파가 몰려드는 핵심 상권의 중심에 자리 잡고 있다. 건물 내부에는 사무실을 비롯해 브런치 카페와 네일숍, 발레학원 등 트렌드에 민감한 업종들이 입점해 임대 수익을 창출하고 있다. 보증금 2억원에 월 임대료 2000만원 수준이라는 지표는, 이 건물이 매달 현금을 창출하는 자산 기지임을 보여준다.

이준호의 이러한 자산 운용 방식은 이번이 처음이 아니다. 그는 과거부터 연예계 동료들 사이에서 뛰어난 투자 수완으로 명성이 높았다. 2019년 2월에는 서울 강남구 청담동에 위치한 고급 오피스텔 더 리버스 청담 2개 호실의 소유권을 신탁사로부터 이전받으며 부동산 감각을 증명한 바 있다. 주거용 부동산에서 출발해 강남 핵심 상권의 175억원짜리 상가건물로 영토를 확장하기까지 그의 행보는 감정적인 소비와 거리가 멀다. 계산된 타이밍과 법인을 통한 자산 방어 루틴만이 존재할 뿐이다.

2008년 그룹 2PM의 멤버로 데뷔한 이후, 이준호의 연예계 생존기는 성실함의 기록이었다. 보이지 않는 곳에서의 반복된 스케줄과 자기 관리가 축적되어 있었고, 이는 2016년 드라마 ‘기억’을 기점으로 배우라는 정체성을 완성하는 원동력이 되었다. ‘김과장’부터 ‘그냥 사랑하는 사이’, ‘기름진 멜로’, ‘옷소매 붉은 끝동’, ‘킹더랜드’에 이르기까지 그는 출연하는 작품마다 신뢰를 쌓아올렸다. 최근작인 넷플릭스 시리즈 ‘캐셔로’에 출연하며 글로벌 플랫폼으로 무대를 넓혀온 그의 이력은, 연기자로서의 확장성을 증명하는 동시에 연예 활동으로 축적된 자본이 향하는 명확한 방향성을 보여준다.

환호성과 스포트라이트가 걷힌 자리에서 작동하는, 철저한 법인 명의 자산 방어의 메커니즘. 강남구청 제공

결국 175억원의 압구정 로데오 건물은 이준호가 운이 좋은 대중스타에 머물지 않음을 증명하는 결과물이다. 무대의 조명이 꺼지고 환호성이 잦아들었을 때, 그는 법인을 통한 체계적인 자산 관리로 영토를 넓히는 길을 택했다. 80억원짜리 건물이 175억원으로 성장하는 동안 그 속에서 작동한 자본의 흐름은 철저하고도 명확했다. 찬란한 무대 뒤편에서 펼쳐지는 치밀한 자본 생태계의 법칙은, 오늘도 성실하게 자신의 영토를 다져가는 이들이 어떻게 삶의 기반을 지켜내는지 입증한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지