조이, 학창 시절 반 1등·전교 2등 고백…“집안 형편 어려워 공부에 매달려”

유튜브 채널 '인생84' 화면 캡처

그룹 레드벨벳 멤버 겸 배우 조이가 학창 시절 전교 2등까지 했던 우등생 면모와 함께 공부에 매달렸던 이유를 털어놨다.

지난 5일 유튜브 채널 '인생84'에는 조이가 웹툰작가 겸 방송인 기안84의 작업실을 찾아 이야기를 나누는 영상이 공개됐다.

이날 조이는 가수 데뷔 전 학창 시절을 떠올리며 “사실 운이 좋은 케이스였다”고 말했다. 이에 기안84가 “그게 왜 운이 좋은 거냐. 회사도 좋은 데 만나지 않았나”라고 묻자 조이는 “처음부터 SM에 합격하지 않으면 가수를 안 하려고 했다”고 답했다.

조이는 그 이유에 대해 학창 시절 공부를 열심히 했기 때문이라고 설명했다. 그는 “집안 형편이 그렇게 좋지는 않으니까 어릴 때 할 수 있는 건 공부를 열심히 하는 것밖에 없었다”며 “반에서 1등을 했고 전교 2등까지 해봤다”고 밝혀 놀라움을 안겼다.

어린 시절부터 미래에 대한 고민이 많았다는 조이는 중학교 2학년 수학여행에서 인생의 전환점을 맞았다. 당시 장기자랑 무대에 올라 노래를 선보였다는 그는 “끼를 못 참고 나갔다. 처음에는 다들 '쟤 뭔데 나대? 왜 나가?'라는 반응이었는데 갑자기 유명 인사가 됐다”고 회상했다.

이후 학교 안팎에서 노래할 기회가 늘어나면서 학업에도 변화가 생겼다. 조이는 “그 이후로 여기저기 노래하러 다니다 보니 성적이 뚝뚝 떨어지기 시작했다”고 말했다.

이를 들은 기안84는 “가수를 안 했어도 잘됐을 것 같다”고 칭찬했다. 조이 역시 “저도 그렇게 생각한다. 제 자신에 대한 확신이 있었다”고 솔직하게 답했다.

조이는 레드벨벳 멤버들의 학업 성적에 대해서도 언급했다. 기안84가 “레드벨벳에서는 네가 학업 1등이겠네”라고 묻자 조이는 웬디를 꼽았다.

조이는 “웬디 언니는 오바마상도 받았다. 언니는 진짜 엘리트였다”고 설명했다. 이에 기안84는 전교 2등까지 했던 조이보다 더 뛰어난 학업 성적을 보였다는 사실에 놀라움을 감추지 못했다.

한편 조이는 레드벨벳 활동과 함께 배우로서도 활발한 행보를 이어가고 있다.

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