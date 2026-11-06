李대통령, 법무장관에 ‘성남 인연’ 이용철 지명…국세청장 안덕수·정무수석 최인호

이재명 대통령이 6일 신임 법무부 장관 후보자에 이용철 방위사업청장을 지명했다. 국세청장 후보자로는 안덕수 서울지방국세청장을, 청와대 정무수석에는 최인호 주택도시보증공사(HUG) 사장을 각각 발탁했다.

임광현 대통령비서실장은 이날 청와대에서 브리핑을 열고 이 같은 인선 결과를 발표했다.

청와대는 이재명 대통령이 6일 법무부 장관 후보자로 이용철 방위사업청장(왼쪽부터)·국세청장 후보자로 안덕수 서울지방국세청장을 지명, 청와대 정무수석비서관으로 최인호 현 주택도시보증공사(HUG) 사장을 내정했다고 밝혔다. 청와대 제공

이용철 후보자는 전북 순창 출신으로 민주사회를 위한 변호사모임(민변)과 경제정의실천시민연합(경실련) 등에서 활동했다. 노무현정부에서 청와대 민정수석실 법무비서관과 민정비서관을 거쳐 2006년 방위사업청 차장을 지냈다.

이 후보자는 이 대통령과 성남 지역 법무법인 새길에서 함께 활동한 인연이 있다. 2010년 이 대통령이 성남시장에 당선됐을 당시 시장직 인수위원을 맡았으며, 2011년에는 성남산업진흥재단 대표를 지냈다. 지난해 11월 방위사업청장에 임명됐다.

이 후보자는 과거 대장동 개발사업 관련 인사에 관여했다는 의혹도 받았다. 2010년 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 성남시 시설관리공단 기획본부장으로 임용될 당시 임원추천위원회 위원으로 참여해 유씨에게 높은 점수를 줬다는 것이다.

국민의힘은 지난해 이 후보자의 방위사업청장 임명 당시 “대장동 게이트의 숨겨진 설계자”라며 반발한 바 있다. 청와대는 이번 인사 검증 과정에서 관련 의혹을 고려했으며, 이 후보자가 국회 인사청문회에서 소명할 예정이라고 밝혔다.

임광현 대통령 비서실장이 6일 신임 법무부 장관 후보자와 국세청장, 정무수석 비서관 지명에 관한 발표를 마친 뒤 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

청와대는 이 후보자의 발탁 배경에 대해 “법조인이면서도 구조개혁 등 다양한 행정 경험을 갖춘 만큼 새로운 형사사법체계를 조속히 안착시킬 것으로 기대한다”고 설명했다.

국세청장 후보자로 지명된 안덕수 서울지방국세청장은 국세청 조사국장과 징세법무국장, 납세자보호담당관 등을 거친 세무행정 전문가다. 국세청장 자리는 임광현 전 청장이 지난달 대통령비서실장으로 이동하면서 공석이 됐다.

신임 정무수석에 내정된 최인호 HUG 사장은 부산에서 재선 국회의원을 지냈다. 더불어민주당 최고위원과 수석대변인 등을 역임했으며, 최근 사의를 표명한 홍익표 정무수석의 후임으로 발탁됐다.

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