신임 법무장관에 이용철 방사청장 지명…靑 정무수석 최인호

이재명 대통령이 6일 법무부 장관 후보자에 이용철 방위사업청장을 지명했다. 이 대통령은 국세청장 후보자에는 안덕수 서울지방국세청장을 지명하고 청와대 정무수석비서관에는 최인호 전 국회의원을 내정했다.

청와대는 이재명 대통령이 6일 법무부 장관 후보자로 이용철 방위사업청장(왼쪽부터)·국세청장 후보자로 안덕수 서울지방국세청장을 지명, 청와대 정무수석비서관으로 최인호 현 주택도시보증공사(HUG) 사장을 내정했다고 밝혔다. 청와대 제공·뉴스1

임광현 대통령 비서실장은 이날 청와대에서 브리핑을 열고 이 같은 인선을 발표하며 “이번 인사는 국민의 목소리를 더 많이 듣고 소통하겠다는 의지이며, 국민의 삶 속에 정책 변화의 효능감이 체감될 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다”고 설명했다. 이 후보자 지명 배경에 대해 임 비서실장은 “이 후보자는 민주사회를 위한 변호사 모임 출신으로서 인권 보호와 민주적 가치 증진에 힘써온 변호사”라며 “참여정부 민정수석실 민정2비서관과 법무비서관을 역임하며 반부패 제도 개혁을 주도한 바 있다”고 설명했다. 그러면서 “법조인이면서도 구조 개혁 등 다양한 행정 경험을 갖춘 만큼 새로운 형사법 체계를 조속히 안착시키고, 누구도 소외되거나 억울한 일을 겪지 않는 공정한 법무 행정을 구현할 것으로 기대한다”고 말했다.

임광현 대통령 비서실장이 6일 신임 법무부 장관 후보자와 국세청장, 정무수석 비서관 지명에 관한 발표를 하고 있다. 이재명 대통령은 이날 법무부 장관 후보자로 이용철 현 방위사업청장을 지명하고 국세청장에 안덕수 현 서울지방국세청장을 임명했다. 홍익표 현 수석이 사의를 표명한 청와대 정무수석비서관에는 재선 의원 출신인 최인호 주택도시보증공사(HUG) 사장이 발탁됐다. 연합뉴스

안 후보자에 대해서는 임 실장은 “국세청 조사국장, 징세법무국장, 납세자보호담당관 등 주요 보직을 두루 거친 세무 행정 전문가”라며 “성실하게 세금을 내는 국민이 손해 보지 않도록 악의적 탈세와 숨긴 재산은 끝까지 추적해 조세 정의를 실현할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

홍익표 정무수석 후임으로 내정된 최 내정자에 대해서는 “부산 지역 재선 국회의원 출신으로 더불어민주당 최고위원, 수석대변인 등을 역임하며 소통과 통합의 가치를 실천해온 정치인”이라며 “우리 사회의 통합과 성장을 위해 더 낮은 자세로 여야, 국민과 소통하며 국민이 하나 되는 정치를 뒷받침할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

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