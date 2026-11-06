‘빚투’ 해도 반대매매 걱정 없어진다… 석달간 신용융자 담보비율 유지 면제

9일부터 석달 동안은 ‘빚투’(빚 내서 투자)를 했더라도 주가 하락으로 추가 증거금을 납부하거나 반대매매를 당할 우려를 덜게 됐다. 정부는 미국 중간선거에서 블루쓰나미(민주당 압승)로 6일 증시가 8% 넘게 급락하자 긴급 회의를 열고 증권사의 신용융자 담보 비율 (140%) 유지 의무를 3개월간 면제하기로 했다. 주가가 급격하게 하락하면 반대매매가 늘어나 주가 하락을 과하게 부채질하는 상황을 막기 위해 이같은 조치를 시행한다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관, 이억원 금융위원회 위원장, 이찬진 금융감독원장, 권민수 한국은행 부총재는 6일 정부서울청사에서 연 관계기관 합동 시장상황점검회의에서 이같이 결정했다.

6일 코스피가 8% 넘게 급락해 장중 5,000선이 무너졌다. 연합뉴스

관계기관은 글로벌 반도체 산업과 주요국 정책 동향을 지속 모니터링하는 한편, 최고 수준의 경계감을 갖고 국내외 증시 및 자금흐름 등을 실시간으로 점검하면서 시장 불안이 확대되지 않도록 적극 대응하기로 했다.

우선 주가 급락에 따른 과도한 반대매매로 시장의 변동성이 증폭되는 상황을 방지하기 위해 신용융자에 대한 증권사 담보비율(140%) 유지의무를 9일부터 3개월간 면제한다. 신용융자를 이용한 투자자의 계좌 평가금액이 신용융자 잔액의 140% 아래로 내려가더라도 현금을 추가 입금하거나 담보로 다른 주식을 입고할 필요가 없어지는 셈이다. 부족분을 채우지 못해 낮은 가격에 강제로 매도될 우려가 한시적으로 사라진다.

정부는 또 과도한 불안 심리와 수급 쏠림 현상 등을 예의주시하면서, 변동성이 추가로 확대될 경우 시장 안정을 위한 추가적 조치를 준비하기로 했다. 기업가치 제고와 자본시장 신뢰 제고 등 자본시장의 체질을 근본적으로 개선하기 위한 정책적 노력도 지속하겠다고 강조했다.

이날 회의 참석자들은 중간선거 이후 이어진 주가 하락에는 인공지능(AI) 데이터센터 규제 우려 등 AI 산업을 둘러싼 정책 불확실성과 글로벌 투자심리 위축 등이 복합적으로 작용하고 있으며 이런 대외요인에 국내 증시가 과도하게 반응하는 측면이 있다는 데에 인식을 같이했다.

또 올해 한국 경제가 3% 중반 성장, 수출 1조달러 달성, 기업 영업이익 900조원 돌파가 확실시되는 등 어느 때보다 펀더멘털(기초체력)이 견조하며, 이를 감안할 때 과도한 불안심리에 따른 지나친 비관은 경계할 필요가 있다는 데 뜻을 모았다.

이날 코스피 지수는 개장과 함께 8% 넘게 폭락해 장중 4911.28까지 내려갔고, 오전 9시 3분 1단계 서킷브레이커가 발동됐다. 이후 시장이 다소 진정되며 5000선을 회복했다.

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