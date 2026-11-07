31주 만에 세상으로… 구급대원들 노력에 산모도 아기도 지켰다

“예상하지 못한 출산 상황에서도 끝까지 아이의 상태를 세심하게 살펴주시고, 보호자인 저에게도 차분하게 설명하며 안심할 수 있도록 도와주셨던 모습이 아직도 기억에 남는다.”

사진=뉴시스

지난 9월 서울시 누리집 게시판에 119구급대원을 칭찬하는 글이 올라왔다. 구급차 내에서 임신 31주 만에 신생아를 출산한 보호자였다.

6일 서울시 소방재난본부에 따르면 지난 8월1일 오후 9시40분쯤 A씨(33)는 자택에서 임신 중 출혈이 발생해 배우자와 함께 자가용으로 산부인과로 향했다. 중랑구 묵동 인근 북부간선도로에서 교통체증으로 차량 이동이 지연되는 도중 A씨는 진통과 출혈 증상이 이어져 119에 신고했다.

신고를 받고 출동한 중랑소방서 망우119안전센터 소속 이승민 소방사(구급대장), 이시성 소방사(구급대원), 김영진 소방사(기동대원)는 현장에 도착해 산모의 상태와 활력징후를 확인한 뒤 신속한 이송이 필요하다고 판단해 병원으로 출발했다.

구급대원들은 이송 중에도 산모의 상태를 계속 확인했고, 분만이 임박한 것으로 판단해 서울종합방재센터 구급상황관리센터 구급지도의사에게 의료지도를 요청한 뒤 구급차 내에서 분만을 준비했다. 이후 오후 10시15분쯤 아이가 태어났다.

분만 직후 신생아의 자발호흡과 자극 반응이 미약한 것을 확인한 구급대원들은 의료지도에 따라 심폐소생술을 시행했다. 또한 산모에게도 정맥로를 확보하는 등 필요한 처치를 시행하며 산모와 신생아를 병원으로 이송했다.

서울 중랑소방서 망우119안전센터 소속 이승민 소방사(왼쪽부터), 이시성 소방사, 김영진 소방사. 서울시 제공

구급차 안에서 자발호흡이 돌아오지 않던 신생아는 병원 도착 후 의료진에게 인계되기 직전 구급대원들의 지속적인 응급처치 끝에 자발호흡을 회복해 무사히 의료진에게 인계됐다. 신생아는 이후 신생아중환자실(NICU)에서 약 50일간 치료를 받은 뒤 건강하게 퇴원했다.

당시 현장에 출동했던 구급대원들은 “당연히 해야 할 일을 했을 뿐이고, 아이가 무사히 건강을 되찾아 퇴원했다는 소식이야말로 소방관으로서 가장 큰 보람”이라며 “앞으로도 시민의 곁에서 제 역할을 묵묵히 다하겠다”고 전했다.

홍영근 시 소방재난본부장은 “예기치 못한 분만 상황에서 구급대원들의 신속한 판단과 응급처치로 산모와 신생아 모두 안전하게 병원으로 이송될 수 있어 다행이다”며 “앞으로도 다양한 응급상황에 대비한 구급대 교육과 훈련을 지속해 시민들이 안심할 수 있는 119구급서비스를 제공하겠다”고 말했다.

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