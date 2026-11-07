기아, 전남광주에 3조 투자… PBV 미래차 생태계 조성

기아가 전남광주에 3조원 규모의 투자를 추진하고 목적기반모빌리티(PBV)를 중심으로 미래 모빌리티 산업 생태계 조성에 나선다.

광주 서구에 위치한 오토랜드 광주를 미래차 생산 거점으로 육성하고 지역 대학·연구기관과 기술 개발 및 실증사업을 추진한다.

민형배 전남광주통합특별시장이 6일 기아오토랜드 광주 대회의실에서 ‘PBV 기반 미래 모빌리티 산업 생태계 조성 협약’을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 사진 왼쪽부터 이근배 전남대 총장, 민형배 전남광주시장, 송호성 기아 대표이사, 임기철 GIST 총장. 전남광주시 제공

기아는 6일 오토랜드 광주에서 전남광주시, 전남대, 광주과학기술원(GIST)과 ‘PBV 기반 미래 모빌리티 산업 생태계 조성을 위한 업무협약’을 체결했다. 협약식에는 송호성 기아 사장과 민형배 전남광주통합특별시장, 이근배 전남대 총장, 임기철 GIST 총장 등이 참석했다.

협약에 따라 각 기관은 PBV 기반 수요응답형 교통(DRT) 전용 차량 개발과 자율주행 기술을 접목한 셔틀 서비스 실증 등을 추진한다. 교통약자의 이동 편의를 높이기 위한 PV5 WAV 기반 원격운전 기술과 차량 용도를 목적에 따라 전환할 수 있는 이지스왑(Easy Swap) 기술의 실증도 협력 과제에 포함됐다.

기아는 이번 협약과 함께 2029년까지 오토랜드 광주를 중심으로 약 3조원을 투자해 미래 혁신 제조기술 기반의 생산체계를 구축할 계획이다. 자율주행 기술 실증과 전동화 차량 생산 확대도 추진한다.

전남광주시는 기아의 투자와 연계해 지역 자동차 부품업체의 참여를 확대하고 미래차 산업 기반을 강화할 방침이다. 전남대와 GIST는 연구 역량을 활용해 미래 모빌리티 기술 개발과 실증, 사업화 협력에 참여한다.

환경·에너지 분야 협력도 추진한다. 각 기관은 기후위기 대응과 재생에너지 확산을 위한 협력 방안을 마련하고 지역 산업과 연계할 계획이다.

민형배 전남광주시장은 “전남광주가 40여 년만의 통합 이후 기업들의 대규모 투자가 이어지고 있다”며 “기아의 과감한 투자를 계기로 오토랜드 광주가 글로벌 미래차 핵심 생산기지로 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

송호성 기아 사장은 “이번 협약이 PBV 기반 미래 모빌리티 기술 개발과 상용화를 촉진하는 계기가 될 것”이라며 “전남광주가 대한민국을 대표하는 미래 모빌리티 산업 중심지로 도약하는 데 기여하겠다”고 밝혔다.

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