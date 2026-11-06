與, 李 장남 ‘골프 의혹’ 제기 주진우에 “법의 심판 받을 준비나 하라”

더불어민주당은 6일 이재명 대통령 장남 동호씨의 골프 의혹을 제기했다가 명예훼손으로 고소당한 국민의힘 주진우 의원이 “입틀막”을 주장하고 야권이 동호씨의 법률대리인 이력을 문제 삼는 데 대해 “조용히 법의 심판을 받을 준비나 하라”고 일갈했다.

주진우 국민의힘 의원. 뉴시스

민주당 전은수 원내대변인은 당 논평에서 “국민의힘이 고소인의 법률대리인이 김건희 특검 수사관 출신이라는 점을 문제 삼으며 물타기에 나섰다”며 이같이 밝혔다. 전 대변인은 “변호사의 이력이 이번 사건과 도대체 무슨 상관이냐”며 “특검 활동을 마친 변호사가 본업으로 돌아가 사건을 수임한 것이 무슨 문제냐”고 따졌다. 그는 “해당 변호사도 특검과 이번 사건은 아무런 관계가 없다고 분명히 밝혔다”고 했다.

주 의원이 “입틀막” 주장을 한 데 대해선 “입틀막은 대통령을 비판했다는 이유로 사지가 들린 채 끌려나가던 윤석열 정권 때나 있던 일”이라고 반박했다. 전 대변인은 이번 사건의 본질을 “주 의원이 사실관계도 확인하지 않은 채 의혹을 제기해 개인의 명예를 훼손했다는 것”으로 규정하고 “대통령 장남은 여름휴가 기간 한산대CC에 간 사실도, 그곳에서 골프를 친 사실도 없다고 분명히 밝혔다”고 강조했다.

전 대변인은 “주 의원의 ‘아니면 말고’식 폭로는 이번이 처음도 아니다”라며 “김혜경 여사가 유명 프로골퍼 리디아 고와 골프를 쳤다고 주장했다가 당사자가 직접 부인하자 사과 한마디 없이 말을 바꿨다”고 지적했다. 또 “의혹은 마음대로 제기하고 사실이 아니라고 밝혀지면 말을 바꾸고, 법적 책임을 묻자 입틀막이라고 우기는 것. 이것이 윤석열 정권 법률비서관 출신 주 의원의 정치냐”고 비판했다.

전 대변인은 “주 의원은 더 이상 ‘사이버 레커’식 어그로 정치로 국민의 눈과 귀를 어지럽히지 말라”며 “물타기 할 시간에 자신이 제기한 의혹의 근거부터 내놓아라. 근거가 없다면 조용히 수사받고 법의 판단을 기다리라”고 했다.“

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