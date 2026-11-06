증시 급락에 신용융자 담보비율 140% 유지 의무 3개월 면제…9일부터

미국 중간선거 이후 국내외 증시가 급락하자 정부가 오는 9일부터 3개월간 증권사의 신용융자 담보비율 유지 의무(140%)를 면제하기로 했다. 주가 하락에 따른 과도한 반대매매가 증시 변동성을 키우는 것을 막기 위한 조치다.

재정경제부는 6일 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 정부서울청사에서 관계기관 합동 시장상황점검회의를 열고 이같이 결정했다고 밝혔다. 회의에는 이억원 금융위원장과 이찬진 금융감독원장, 권민수 한국은행 부총재가 참석했다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관(왼쪽부터), 이억원 금융위원장, 이찬진 금감원장, 권민수 한국은행 부총재가 6일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 긴급 시장점검회의에 입장하고 있다. 연합뉴스

신용융자는 투자자가 증권사에서 돈을 빌려 주식을 매입하는 거래다. 주가 하락으로 담보비율이 일정 수준 아래로 떨어지면 증권사가 주식을 강제로 처분하는 반대매매가 발생할 수 있다. 정부는 담보비율 유지 의무를 한시적으로 면제해 반대매매에 따른 추가적인 주가 하락을 방지한다는 방침이다.

회의 참석자들은 최근 주가 하락에 인공지능(AI) 데이터센터 규제 우려 등 AI 산업을 둘러싼 정책 불확실성과 글로벌 투자심리 위축이 복합적으로 작용했다고 진단했다. 국내 증시가 대외 요인에 과도하게 반응하는 측면이 있다는 데도 의견을 같이했다.

관계 당국은 반도체 산업과 주요국 정책 동향, 국내외 증시 및 자금 흐름을 실시간으로 점검하기로 했다. 과도한 불안 심리와 수급 쏠림 현상을 예의주시하면서 시장 변동성이 추가로 확대될 경우 추가적인 시장 안정 조치도 준비할 방침이다.

아울러 기업가치 제고와 자본시장 신뢰 회복 등 국내 자본시장의 체질을 개선하기 위한 정책적 노력도 이어가기로 했다.

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