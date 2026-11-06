베이비 브레짜, 네이버 '넾다세일' 키즈 판매금액 1·2위

육아가전 브랜드 베이비 브레짜(Baby Brezza)가 네이버플러스 스토어의 쇼핑 행사 '넾다세일' 키즈 카테고리에서 판매금액 1위와 2위를 기록했다고 밝혔다.

11월 3일 기준 판매금액 1위는 '베이비 브레짜 젖병세척기', 2위는 젖병세척기와 분유제조기를 묶은 '맘마존 SET'으로 집계됐다.

'넾다세일'은 네이버플러스 스토어가 10월 26일부터 11월 8일까지 진행하는 하반기 행사다. 올해 약 1만3000개 스토어가 참여했으며, 가전·디지털, 식품, 패션, 키즈 등 다양한 카테고리에서 약 1000만개 상품을 선보이고 있다.

판매금액 1위를 기록한 베이비 브레짜 젖병세척기는 세척, 살균, 건조를 한 기기에서 진행하는 제품이다. 상하 20개 고압 노즐로 젖병과 젖꼭지를 세척하고 100℃ 고온 스팀 살균 후 필터를 거친 저온풍으로 건조한다. 세척·헹굼 공정은 19분, 세척부터 건조까지 이어지는 자동 모드는 약 88분이 소요된다.

회사 측에 따르면 KCL 시험에서 대장균·황색포도상구균·녹농균 등 7개 균주에 대해 99.9% 살균 결과를 확인했으며, KIAST 시험에서는 PP·PPSU·트라이탄 소재 젖병 세척 후 미세플라스틱 불검출 결과를 받았다. 외부 배수관 연결 없이 전원 연결만으로 구동된다.

판매금액 2위에 오른 맘마존 SET은 젖병세척기와 분유제조기를 결합한 패키지 상품이다. 분유제조기는 단일 버튼 조작으로 약 7초 만에 조유를 완료하며, 3단계 온도 제어와 30ml 단위 용량 설정을 지원한다. 제조사별 세팅 번호를 입력해 권장 조유 비율을 맞추는 구조다.

베이비 브레짜는 분유별 조유 테스트와 확인 절차를 거쳐 세팅 번호를 안내하고 있다고 설명했다. 2024년 한국소비자원이 진행한 국내 분유제조기 6종 비교 시험에서는 조유농도 정확성과 조유온도 정확성 항목에서 모두 우수 평가를 받았다.

베이비뉴스의 '2026 브랜드 선호도조사'에서도 관련 부문 1위를 기록했다. 베이비 브레짜는 분유제조기 50%, 젖병세척기 45%의 응답률로 각 부문 1위를 기록했으며 이유식 마스터기를 포함해 총 3개 부문에서 1위를 차지했다.

베이비 브레짜 관계자는 “젖병 세척과 분유 제조처럼 하루에도 여러 차례 반복되는 육아 과정을 보다 편리하게 관리하려는 소비자들의 수요가 이번 판매 결과에도 반영된 것으로 보고 있다”며 “앞으로도 부모들이 육아에 사용하는 시간과 수고를 줄일 수 있도록 제품과 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 베이비 브레짜는 미국 육아가전 브랜드로, 최근 신제품 '슈퍼퀵 젖병소독기' 사전예약 물량 500대를 판매한 뒤 제품군을 확대했다. '넾다세일'은 11월 8일까지 진행된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지