독감 다시 기승…지난해보다 입원 환자 ‘2배’

독감 유행이 최근 2주 연속 다시 증가세를 보이고 있다.

6일 질병관리청에 따르면 의원급 의료기관의 인플루엔자 의사(의심) 환자 표본 감시 결과 10월 마지막 주(10.25∼31) 의사환자 분율은 외래 환자 1000명당 22.8명으로 전주(19.2명)보다 3.6명 늘었다.

지난 10월 27일 제주시 도남동에 위치한 제주시보건소에서 국가예방접종 대상자들이 무료로 독감 백신을 접종받고 있다. 뉴시스

최근 4주간 의사환자 분율은 외래 환자 1000명당 21.6명, 17.7명, 19.2명, 22.8명으로 인플루엔자 유행이 다시 확산하는 양상이다.

모든 연령층에서 발생이 증가하는 가운데, 소아·청소년에서 상대적으로 발생률이 높다.

의사환자 분율은 7∼12세에서는 외래환자 1000명당 60.9명, 13∼18세 37.4명, 1∼6세 33.1명 등이다.

병원급 표본감시 의료기관 223개소에서 집계된 입원환자 수도 10월 마지막 주에 461명으로 전주(389명)보다 73명 늘었다.

입원환자 수는 지난해 같은 기간(174명)과 비교하면 2배 이상 높다. 입원환자 중 65세 이상이 64.9%로 가장 큰 비중을 차지한다.

인플루엔자 양성 사망 신고 건수(사망 전 30일 이내에 인플루엔자 확진 이력이 있는 경우)는 21건으로 지난해 같은 기간(4건)보다 5배 이상 높다.

의원급 의료기관 호흡기 환자에서 인플루엔자 바이러스 검출률은 30.0%로 높은 수준이다.

유행 중인 바이러스는 A(H1N1)pdm09로, 이번 절기 백신주와 유사하고 치료제 내성에 영향을 주는 변이는 없는 것으로 확인됐다고 질병청은 전했다.

질병청은 65세 이상 어르신, 임신부, 생후 6개월∼14세 어린이를 대상으로 인플루엔자 국가예방접종을 시행하고 있다.

5일 오후 6시 기준으로 65세 이상 접종률은 71.1%(약 814만명), 어린이 접종률은 56.1%(약 278만명)로 집계됐다.

인플루엔자 국가예방접종은 주소지와 관계없이 가까운 위탁 의료기관이나 보건소에서 접종할 수 있다.

질병청은 이달부터 감염병 포털 내 '감염병 표본감시 주간소식지'를 통해 인플루엔자 양성 사망 신고 정보를 제공하기 시작했다.

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