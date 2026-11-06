한동훈 “삼전닉스에 ‘몰빵’한 국민연금 상황 대통령이 직접 밝혀야”

무소속 한동훈 의원은 6일 코스피 지수가 5000선이 붕괴되자 “삼전닉스(삼성전자·하이닉스)에 몰빵한 국민연금, 지금 어떤 상황인지 대통령이 직접 밝히라”고 촉구했다.

무소속 한동훈 의원. 연합뉴스

한 의원은 사회관계망서비스(SNS)에서 “코스피 5000은 이재명정부가 국정과제로 내건 숫자다. 찍고 나서 지키지 못한 숫자는 이르지 못한 숫자보다 나쁘다. 국민의 피눈물이 담겼기 때문”이라며 이같이 밝혔다.

한 의원은 “지난 3월 저는 ‘지금 (주가지수가) 오르는 건 반도체 사이클 덕이니 자화자찬 말고 하강기를 대비하라’고 했다. 정부는 대비하지 않았다”며 “오히려 주가가 오를 때 덜어냈어야 할 국민연금 주식을 그대로 들고 있게 했고, 국내주식 비중을 더 늘려 삼전닉스에 몰빵했다”고 지적했다. 그는 “그 결과 석 달 반 만에 182조원이 증발했다. 이번 주 폭락 전의 숫자”라고 했다. 그러면서 “국민 노후를 담보로 투기판을 벌인 대가를 지금 보고 있다”고 주장했다.

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