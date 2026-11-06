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한동훈 “삼전닉스에 ‘몰빵’한 국민연금 상황 대통령이 직접 밝혀야”

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배민영 기자 goodpoint@segye.com

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“주가 오를 때 덜어냈어야 할 국민연금 주식
들고 있게 하고 삼전닉스에 몰아 182조 증발”

무소속 한동훈 의원은 6일 코스피 지수가 5000선이 붕괴되자 “삼전닉스(삼성전자·하이닉스)에 몰빵한 국민연금, 지금 어떤 상황인지 대통령이 직접 밝히라”고 촉구했다.

무소속 한동훈 의원. 연합뉴스
무소속 한동훈 의원. 연합뉴스

한 의원은 사회관계망서비스(SNS)에서 “코스피 5000은 이재명정부가 국정과제로 내건 숫자다. 찍고 나서 지키지 못한 숫자는 이르지 못한 숫자보다 나쁘다. 국민의 피눈물이 담겼기 때문”이라며 이같이 밝혔다.

 

한 의원은 “지난 3월 저는 ‘지금 (주가지수가) 오르는 건 반도체 사이클 덕이니 자화자찬 말고 하강기를 대비하라’고 했다. 정부는 대비하지 않았다”며 “오히려 주가가 오를 때 덜어냈어야 할 국민연금 주식을 그대로 들고 있게 했고, 국내주식 비중을 더 늘려 삼전닉스에 몰빵했다”고 지적했다. 그는 “그 결과 석 달 반 만에 182조원이 증발했다. 이번 주 폭락 전의 숫자”라고 했다. 그러면서 “국민 노후를 담보로 투기판을 벌인 대가를 지금 보고 있다”고 주장했다.


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