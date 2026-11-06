연작, 성수동서 'No.1 베이스 프렙' 트레일러 팝업 운영

신세계인터내셔날의 스킨케어 브랜드 연작(YUNJAC)이 11월 6일부터 8일까지 서울 성수동 뉴뉴 성수점에서 'No.1 베이스 프렙' 트레일러 팝업을 운영한다고 밝혔다.

이번 팝업은 베이스 프렙 3종을 소비자가 직접 체험하고 다양한 이벤트에 참여할 수 있도록 기획됐다. 현장에서는 제품별 특징과 메이크업 전 사용법 등을 소개한다.

팝업 공간은 베이스 프렙의 제형 색상을 반영한 옐로우 컬러의 트레일러 형태로 조성됐다. 내부에는 제품 3종을 직접 사용해 볼 수 있는 테스터 존을 비롯해 퀴즈 존, 럭키드로우 존, 방문 인증 이벤트 존 등이 마련됐다.

퀴즈 존에서는 베이스 프렙과 관련된 키워드 퀴즈를 진행한다. 정답을 맞힌 방문객에게는 럭키드로우 이벤트 참여 기회가 제공되며 결과에 따라 베이스 프렙 본품과 미니어처, 샘플 등의 경품을 증정한다.

팝업 외부에는 베이스 프렙 제품을 형상화한 대형 오브제와 거울 포토존을 설치해 방문객들이 사진을 촬영할 수 있도록 했다.

방문객 대상 추가 이벤트도 진행한다. 연작 공식 SNS와 카카오톡 채널, 올리브영 브랜드관 등을 활용한 참여 이벤트와 SNS 방문 인증 이벤트를 운영한다.

연작은 베이스 프렙을 출시한 이후 메이크업 전 피부 표현을 준비하는 프렙 제품군을 전개해 왔다. 베이스 프렙은 메이크업 전 단계에 사용하는 제품으로 소개되고 있다.

2026년에는 '벨벳 프렙'과 '펄 프렙'을 추가해 베이스 프렙 라인업을 3종으로 확대했다.

연작 관계자는 “이번 무빙 팝업은 소비자들이 연작의 대표 제품인 베이스 프렙을 직접 체험하고, 자신의 피부 표현 취향에 맞는 제품을 발견할 수 있도록 기획됐다”며 “앞으로도 소비자가 제품을 직접 체험할 수 있는 행사를 이어갈 것”이라고 밝혔다.

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