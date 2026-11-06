비투비 육성재, 드라마 오디션서 무시당했는데…반전 결과

그룹 비투비 멤버 겸 배우 육성재가 신인 시절 드라마 오디션에서 감독에게 그룹을 무시하는 말을 듣고 항의했던 일화를 공개했다.

육성재는 지난 5일 공개된 SBS 예능 프로그램 ‘거장항준’에 출연, 2015년 방송된 KBS 2TV 드라마 ‘후아유-학교 2015’의 오디션 당시의 이야기를 전했다.

당시 육성재는 극 중 공태광 역을 맡기 위해 오디션에 참여했다. 그는 “당시 많은 신인 배우가 원하는 작품이었는데, 아이돌 활동으로 너무 바빠 정신이 없었다. 무슨 작품인지도 모르고 갔다. 드라마인지 예능인지 영화인지도 모른 채 가서 ‘한 번만 써주세요’라고 하던 때였다”고 회상했다.

SBS ‘거장항준’ 방송화면 캡처

그런데 오디션 과정에서 감독은 육성재가 비투비라는 그룹 소속이라고 말하자 “비투비가 뭐냐. 듣보잡 아니냐. 그런 거 하면 뭐 되냐”라는 발언을 했다.

이에 육성재는 “우리는 너무 절실한 상황이었는데, 듣다가 너무 화가 났다. 얼굴이랑 귀까지 시뻘개졌다”며 “‘아무리 그래도 다들 꿈이 있고 열심히 하는 사람들인데 그런 식으로 말씀하시면 안 되지 않냐’라고 항의했다”고 말했다.

그는 이후 오디션을 더 진행하지 않고 자리를 떠났다. 그리고 “당시 소속사 관계자에게 ‘나는 드라마 바닥에서는 앞으로 못할 것 같다’고 말할 정도로 불쾌했다“고 돌아봤다.

그러나 예상과 달리 육성재는 해당 작품에 캐스팅됐다. 당시 육성재가 오디션에서 연기한 역할은 분노 조절에 어려움을 겪는 학생 공태광이었다. 감독은 일부러 육성재에게 무례한 말을 던졌고, 그가 자신에게 당당하게 항의하는 모습을 보고 캐릭터와 잘 어울린다고 판단했다는 것이다.

육성재는 “얼굴까지 빨개진 게 감독님 마음에 든 거다. 그 뒤에 한 번 더 오디션을 보고 공태광 역할을 맡게 됐다”며 “천운이었다”고 덧붙였다.

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