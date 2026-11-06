김민석, ‘신천지 의혹’에 공개사과···친청계 “해당행위 책임져야”

“상처 입은 분들과 당원들에게 죄송”
사과 대상에 정 전 대표는 거론 안 해
친청계 “근거 없는 신천지 의혹 제기
피해자·당원에 진정성 있는 사과 해야”
더불어민주당 김민석 대표가 ‘반명(반이재명)·분열주의·신천지’(반·분·신) 3자 비밀연합 의혹을 입증할 증거를 찾지 못했다며 거듭 고개를 숙였지만 친청(친정청래)계의 반발은 수그러들지 않고 있다. 친청계는 전당대회 당시 김 대표의 의혹 제기를 “해당 행위”로 못 박고 “상응하는 책임을 지라”며 사실상 사퇴 압박을 이어갔다.
김 대표는 6일 국회에서 주재한 당 최고위원회의에서 “지난 전당대회에서 종교의 정치개입에 대한 강한 우려를 제기하고 경고해 온 과정에서 상처 입은 모든 분들과, 당을 사랑하는 당원 여러분께 죄송하다는 말씀을 다시 드린다”고 했다. 지난 3일 비공개 의원총회에서 반·분·신 3자 비밀연합을 입증할 증거를 찾지 못했다며 의원들에게 사과한 데 이어 공개사과를 한 것이다. 다만 정 전 대표를 사과의 대상으로 거명하지는 않았다.
친청계는 김 대표 책임론으로 맞받았다. 최민희 최고위원은 “제가 바라는 그림은 김 대표와 정 전 대표가 만나서 이 사안을 심도 깊게 논의하고 당원 앞에 설명하는 것”이라고 했다. 또 동료 의원들을 향해 “왜 피해자인 정 전 대표를 방송에 나가서 우롱하나. 왜 ‘좁쌀 정치’라고 하나. 왜 사과받기를 강요하나”라고 불쾌감을 드러냈다.
이성윤 최고위원은 김 대표를 향해 “근거 없는 신천지 의혹으로 당원들에게 모욕과 상처를 주고, 우리 당을 자칫 위헌정당이라는 위험에 빠뜨리며, 야당이 우리 당 신천지 의혹을 수사하라는 공격의 빌미까지 준 해당 행위”라고 직격탄을 날렸다. 그러면서 “피해자·당원들에게 직접 진정성 있는 사과를 하고 그에 상응하는 책임을 져야 한다”고 했다.
민주당은 이날부터 일주일간 현역 의원과 지역위원장들이 신천지 당원 가입 의혹 조사 결과를 비공개 열람할 수 있도록 했다. 전면 공개할 경우 갈등이 확대·재생산될 가능성을 우려해서다. 그러나 친청계는 반·분·신 의혹 앞에 떳떳하다며 당원 알 권리 보장을 위한 전면 공개를 요구하고 있어 김 대표를 중심으로 한 당권파와 친청계 간 갈등은 당분간 지속될 전망이다.
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