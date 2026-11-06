김민석, ‘신천지 의혹’에 공개사과···친청계 “해당행위 책임져야”

더불어민주당 김민석 대표가 ‘반명(반이재명)·분열주의·신천지’(반·분·신) 3자 비밀연합 의혹을 입증할 증거를 찾지 못했다며 거듭 고개를 숙였지만 친청(친정청래)계의 반발은 수그러들지 않고 있다. 친청계는 전당대회 당시 김 대표의 의혹 제기를 “해당 행위”로 못 박고 “상응하는 책임을 지라”며 사실상 사퇴 압박을 이어갔다.

더불어민주당 김민석 대표(오른쪽)가 6일 서울 여의도 국회에서 열린 당 최고위원회의에 앞서 최민희 최고위원을 바라보며 웃는 얼굴로 말을 걸고 있다. 뉴시스

김 대표는 6일 국회에서 주재한 당 최고위원회의에서 “지난 전당대회에서 종교의 정치개입에 대한 강한 우려를 제기하고 경고해 온 과정에서 상처 입은 모든 분들과, 당을 사랑하는 당원 여러분께 죄송하다는 말씀을 다시 드린다”고 했다. 지난 3일 비공개 의원총회에서 반·분·신 3자 비밀연합을 입증할 증거를 찾지 못했다며 의원들에게 사과한 데 이어 공개사과를 한 것이다. 다만 정 전 대표를 사과의 대상으로 거명하지는 않았다.

친청계는 김 대표 책임론으로 맞받았다. 최민희 최고위원은 “제가 바라는 그림은 김 대표와 정 전 대표가 만나서 이 사안을 심도 깊게 논의하고 당원 앞에 설명하는 것”이라고 했다. 또 동료 의원들을 향해 “왜 피해자인 정 전 대표를 방송에 나가서 우롱하나. 왜 ‘좁쌀 정치’라고 하나. 왜 사과받기를 강요하나”라고 불쾌감을 드러냈다.

이성윤 최고위원은 김 대표를 향해 “근거 없는 신천지 의혹으로 당원들에게 모욕과 상처를 주고, 우리 당을 자칫 위헌정당이라는 위험에 빠뜨리며, 야당이 우리 당 신천지 의혹을 수사하라는 공격의 빌미까지 준 해당 행위”라고 직격탄을 날렸다. 그러면서 “피해자·당원들에게 직접 진정성 있는 사과를 하고 그에 상응하는 책임을 져야 한다”고 했다.

민주당은 이날부터 일주일간 현역 의원과 지역위원장들이 신천지 당원 가입 의혹 조사 결과를 비공개 열람할 수 있도록 했다. 전면 공개할 경우 갈등이 확대·재생산될 가능성을 우려해서다. 그러나 친청계는 반·분·신 의혹 앞에 떳떳하다며 당원 알 권리 보장을 위한 전면 공개를 요구하고 있어 김 대표를 중심으로 한 당권파와 친청계 간 갈등은 당분간 지속될 전망이다.

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