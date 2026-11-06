주말 서울 곳곳 집회부터 마라톤까지…교통혼잡 예상

이번 주말에도 서울 도심 곳곳에서 대규모 집회와 마라톤 행사가 열리면서 교통혼잡이 예상된다.

6일 서울경찰청에 따르면 전국민주노동조합총연맹(민주노총)은 오는 7일 오후 1시부터 중구 서울고용노동청 인근에서 사전집회를 연다.

지난 1일 서울 종로구 을지로 일대에서 마라톤 대회 개최로 도로가 통제되고 있다. 뉴스1

오후 2시부터 을지로와 자하문로를 거쳐 대한문까지 행진한 뒤 숭례문 사거리부터 태평사거리까지 1시간가량 본 집회를 연다. 오후 4시부터는 세종대로·사직로를 거쳐 신교사거리까지 행진하고 종로·남대문로를 통해 고용노동청까지 다시 이동한다.

오후 2시부터는 한국노동조합총연맹(한국노총)이 여의대로 일대에서 집회를 열 예정이다. 경찰은 집회 장소 반대편에 가변차로를 운영한다.

같은 날 마라톤 행사도 열린다.

오전 8시부터 외교부가 후원하는 ‘세이브 레이스 마라톤’이 개최된다. 여의도공원을 출발해 서강대교와 광흥창역 사거리를 거쳐 돌아오는 코스로, 오전 7시50분부터 9시15분까지 서강대교 북단에서 남단 방향 차량 통행이 통제된다.

일요일인 8일 오전 7시30분부터는 서울시가 후원하는 ‘자유민주 마라톤’이 열린다. 서울광장에서 출발해 흥인지문에서 반환한 뒤 을지로를 거쳐 돌아오는 코스로, 오전 7시부터 8시35분까지 세종대로 사거리에서 흥인지문 사거리 구간의 차량 통행이 전면 통제된다.

경찰은 교통경찰 186명을 투입해 교통관리에 나설 방침이다. 집회와 행진 중에도 수도권 광역버스 등의 통행은 최대한 유지할 예정이다.

서울경찰청 관계자는 “도심권과 여의도권 등 일대에서 교통혼잡이 예상된다”며 “가급적 지하철을 이용하고, 부득이 차량을 이용할 경우 교통정보 등을 미리 확인해 달라”고 당부했다.

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