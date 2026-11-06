올리브영 연말 할인에 한정판 경쟁까지…피지오겔·헤라·헉슬리 출격

연말 선물 수요를 겨냥한 유통업계의 한정판 경쟁이 시작됐다. 보습 크림부터 색조 화장품, 핸드크림까지 기존 인기 제품에 일러스트와 캐릭터 디자인을 적용한 상품이 잇따라 출시되고 있다. 브랜드들은 한정판 패키지와 추가 증정품을 앞세워 소비자 공략에 나섰다.

LG생활건강 제공

6일 업계에 따르면 LG생활건강의 피지오겔은 일러스트레이터 이이오 작가와 협업한 홀리데이 한정판 기획세트 4종을 출시했다. 아모레퍼시픽의 헤라와 헉슬리, 나스 등도 연말 한정 컬렉션을 선보이며 판매 경쟁에 합류했다.

LG생활건강의 더마톨로지컬 뷰티 브랜드 피지오겔은 '피부가 가장 편안해지는 순간(Moments of Comfort)'을 주제로 홀리데이 에디션을 기획했다.

이이오 작가의 손글씨와 일러스트를 제품 패키지에 적용했다. 눈 내리는 겨울 풍경과 실내의 따뜻한 분위기를 담아 계절감을 살렸다.

제품은 대표 보습 라인인 'DMT(Daily Moisture Therapy)'를 중심으로 구성했다. 'DMT 페이셜 크림 홀리데이 기획세트'에는 페이셜 크림 100㎖ 본품과 75㎖ 추가 증정품, 토너 50㎖가 들어 있다.

피지오겔에 따르면 DMT 페이셜 크림의 누적 판매량은 1300만개를 넘어섰다. 이 밖에 에센스 인 토너 200㎖와 페이셜 로션 50㎖를 묶은 기획세트, 립밤과 핸드크림을 각각 두 개씩 구성한 더블 기획세트도 선보였다.

제품은 올리브영과 네이버 스토어, 피지오겔 직영몰, 뷰티컬리 등에서 판매한다.

아모레퍼시픽의 헤라는 지난달 26일 홀리데이 컬렉션 '스노우 왈츠'를 공개했다. 발레 '호두까기 인형'에 등장하는 눈송이 왈츠에서 영감을 받아 겨울 숲과 눈송이를 패키지 디자인에 담았다.

대표 제품은 눈송이 디자인을 적용한 한정판 쿠션 케이스다. 기존 '블랙 쿠션 파운데이션'과 '리플렉션 스킨 글로우 쿠션 파운데이션' 리필을 모두 사용할 수 있다.

네이비와 아이보리, 핑크 등 10가지 색상으로 구성한 '미드나잇 앙상블 팔레트'를 비롯해 립글로스와 블러셔도 출시했다.

헤라는 지난달 26일 카카오에서 먼저 판매를 시작했으며, 이달 2일부터 네이버 브랜드스토어와 전국 백화점 등으로 판매처를 확대했다.

메이크업 브랜드 나스도 이달 1일부터 '더 홀리데이 2026 컬렉션'을 판매하고 있다.

올해 컬렉션은 겨울 설원과 스키 슬로프에서 영감을 받았다. 메탈릭 실버 색상과 스키복을 연상시키는 패딩 디자인을 한정판 패키지에 적용했다.

대표 제품은 '라이트 리플렉팅 세럼 쿠션 파운데이션' 한정판 케이스와 '프리즈마틱 파우더', '아틱 립 쉰', '아프레 스키 치크 앤 아이 팔레트' 등이다.

특히 '아틱 립 쉰'은 입술의 pH에 반응해 핑크빛을 내는 제품이다. 나스는 립 제품 두 가지를 묶은 선물용 세트도 함께 선보였다.

헉슬리는 인기 캐릭터 '몬치치'와 협업한 한정판 핸드크림 컬렉션을 이달 1일 올리브영에서 선보였다.

제품은 기존 대표 향인 '모로칸 가드너'와 신규 핸드크림 향인 '코튼 헤이즈' 두 종류다. 핸드크림 본품에 몬치치 캐릭터 파우치를 더한 기획세트로 구성했다.

특히 코튼 헤이즈는 기존 향수 제품으로 선보였던 향을 핸드크림으로 확대한 제품이다.

헉슬리는 이달 1일부터 7일까지 열리는 올리브영 블랙프라이데이 행사에 참여해 기획세트 할인 혜택을 제공한다. 11월 한 달간 진행되는 올리브영 행사에서는 몬치치 파우치를 증정하고, 협업 제품을 포함해 5만원 이상 구매한 고객에게 한정판 보조배터리를 제공하는 행사도 마련했다.

판매 시점도 연말 쇼핑 일정과 맞물려 있다.

CJ올리브영은 이달 1일부터 7일까지 블랙프라이데이 행사를 진행한다. 올리브영의 대규모 정기 할인 행사인 '올영세일'은 3·6·9·12월에 열려 다음 달에도 연말 할인 행사가 이어질 예정이다.

소비자 입장에서는 한정판이라는 이름보다 실제 구성을 살펴볼 필요가 있다. 기존 제품에 포장만 바꾼 상품인지, 추가 용량이나 별도 증정품이 포함됐는지에 따라 구매 혜택이 달라지기 때문이다. 같은 한정판이라도 판매 채널에 따라 할인율과 증정 조건이 다를 수 있어 구매 전 비교가 필요하다.

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