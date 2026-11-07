전남광주시, 9~12일 ‘충무훈련’ 실시… 비상대비태세 확립

전남광주통합특별시는 국가비상사태 발생에 대비한 비상대비태세를 확립하고 전시대비계획의 실효성을 높이기 위해 오는 9일부터 12일까지 나흘 동안 ‘2026년 충무훈련’을 실시한다고 밝혔다.

전남광주통합특별시 광주청사. 연합뉴스

‘충무훈련’은 전시·사변 등 국가비상사태에 대비해 비상대비계획의 시행절차를 점검하고, 인력·차량·건설기계 등 국가 동원자원의 동원 능력과 위기 대응 역량을 강화하기 위한 종합 훈련이다.

이번 훈련은 실제 상황을 가정한 자원동원 훈련, 다중이용시설 및 중점관리시설 테러 대비·피해복구 훈련, 산업동원물자 생산·수송 훈련 등으로 진행된다.

특히 이번 훈련에서는 기술인력 170명, 차량 450대, 건설기계 50대 등을 대상으로 실제 동원절차 훈련이 실시된다. 동원 대상자 통지 및 응소, 지정장소 집결, 인력·장비 확인 등 동원절차 전반을 점검해 유사시 신속하고 정확한 자원 동원이 이뤄지도록 할 방침이다.

이와 함께 다중이용시설과 중점관리시설을 대상으로 테러 상황 대비 대응훈련 및 피해복구훈련을 추진하며, 국가 산업기능 유지에 필수적인 산업동원물자의 생산·수송 실제훈련을 병행해 관계기관 간 협조체계를 점검할 계획이다.

김준영 전남광주시 시민안전실장은 “이번 충무훈련은 인력과 장비 동원부터 주요 시설 피해 대응·복구, 산업동원물자 생산·수송까지 비상대비 절차 전반을 점검하는 데 의미가 있다”며 “실전과 같은 훈련을 통해 관계기관 간 협조체계를 강화하고 지역 비상대비태세 확립에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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