이혜정, 2년 전 절연한 아들 생각에 눈물…“언젠가는 화해하겠지”

유튜브 채널 ‘빅마마 이혜정’ 화면 캡처

요리연구가 이혜정이 아들과의 갈등을 떠올리며 눈물을 흘렸다.

지난 4일 유튜브 채널 ‘빅마마 이혜정’에는 ‘유희관X장효윤 조합에 눈물바다 된 술자리! 빅마마에게 대체 무슨 일이…?’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이혜정은 나이가 들면서 과거를 돌아보게 된다며 솔직한 마음을 전했다. 그는 “나이가 들어서 삶에 지혜가 생긴다. 지금 생각하면 그때 내가 이렇게 했으면 남편과도 자식과도 갈등이 없었을 텐데 그런 생각을 하게 된다”고 말했다.

이에 이혜정을 친어머니처럼 따르는 장효윤이 “엄마가 나중에 가장 후회할 것 같은 순간이 있을 것 같냐”고 물었다.

잠시 생각에 잠긴 이혜정은 “나는 아들하고의 일이 너무 큰 갈등”이라고 답하며 눈시울을 붉혔다. 이어 “아들이 희관 씨처럼 명랑하다. 그런데 장가를 가고 나서는 변했지”라고 털어놓으며 아들을 향한 섭섭한 마음을 드러냈다.

그러면서도 이혜정은 “언젠가는 화해할 날이 있겠지”라고 말해 여전히 아들과의 관계 회복을 바라는 마음을 내비쳤다.

앞서 이혜정은 지난해 MBN 예능프로그램 ‘속풀이쇼 동치미’에 출연해 아들과 절연하게 된 사연을 공개한 바 있다.

당시 이혜정은 아들과 함께 K푸드 수출 사업을 진행하던 중 일본 바이어 접대 문제를 두고 갈등을 빚었다고 밝혔다. 이혜정은 바이어에게 식사와 술을 대접하려 했지만, 아들은 과도한 접대라며 반대했고 두 사람의 의견 차이는 결국 감정싸움으로 번졌다.

말다툼이 격해지는 과정에서 이혜정은 아들의 멱살을 잡았으며, 감정을 참지 못하고 “죽을 때까지 먼지로라도 나타나지 마”라는 말까지 했다고 털어놨다. 이후 아들이 찾아올까 봐 집에 CCTV를 설치하고 잠금장치까지 바꿨다는 이야기를 전해 안타까움을 안겼다.

이후 이혜정은 2026년 3월 유튜브 영상을 통해 아들과 화해했다는 소식을 전하기도 했다. 그러나 이번 방송에서는 아들과의 갈등이 자신에게 여전히 큰 마음의 짐으로 남아 있음을 드러냈다.

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