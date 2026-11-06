“세월호 기록물, 안전 사회 노력으로 이어지게”…유네스코 아태목록 등재 환영

세월호 참사 기록물의 유네스코 세계기록유산 아시아·태평양 지역목록 등재에 유가족과 관련 단체가 참사의 기억이 미래 세대 생명·안전교육으로 이어지길 바란다며 메시지를 냈다.

유네스코 세계기록유산 아시아태평양 지역위원회(MOWCAP)는 5일 인도네시아 자카르타에서 열린 제11차 총회에서 한국 정부가 신청한 ‘단원고 4·16 아카이브’ 등을 아태 지역목록에 최종 등재했다. ‘단원고 4·16 아카이브’는 세월호 참사로 희생된 단원고 학생들의 생전 일상 모습을 담은 자료와 국민적 추모 활동 등을 아우르는 기록물이다. 연합뉴스

4·16 기억저장소는 5일 입장문을 내고 “12년 동안 단 한 장의 기록도 허투루 잃지 않고 모아 주신 유가족 여러분, 시민기록단과 기억 회원 여러분 기록의 주인은 결국 그 기억을 지키려는 가족과 시민이라는 것을 세상에 보여줬다”고 밝혔다.

이어 “결코 등재가 끝이 아니라 문턱이라는 것을, 세계기록유산 제도의 본뜻은 기록을 안전하게 보존하고 누구나 찾아볼 수 있게 해 미래 세대에 전수하는 데 있다”고 덧붙였다.

그러면서 “4·16 기억저장소는 이 기록물을 더 많은 언어로 더 넓은 세상에 열어 드리며, 세월호의 기억이 진상규명과 안전한 사회를 향한 노력으로 이어지게 끝까지 책임지겠다”고 강조했다.

4·16 기억저장소는 참사 이후 참사 관련 기록을 지속해서 수집하고 보존해온 비영리 민간단체로, 3년여 전부터 경기도교육청 직속 4·16 생명안전교육원과 협력해 참사 기록물의 유네스코 세계기록유산 아시아·태평양 지역목록 등재를 주도해왔다.

단원고 고(故) 김도언양의 어머니인 이지성 4·16 기억저장소 소장은 “아이들이 떠난 지 열두 해, 저희는 아이들이 이 세상에 있었다는 것을 끝내 잊지 않겠다는 약속을 지켜왔다”며, “계속해 기억하고, 기록하고, 행동하겠다”고 밝혔다.

유네스코 세계기록유산 아시아태평양 지역위원회(MOWCAP)는 5일 인도네시아 자카르타에서 열린 제11차 총회에서 한국 정부가 신청한 ‘단원고 4·16 아카이브’ 등을 아태 지역목록에 최종 등재했다. ‘단원고 4·16 아카이브’는 세월호 참사로 희생된 단원고 학생들의 생전 일상 모습을 담은 자료와 국민적 추모 활동 등을 아우르는 기록물이다. 연합뉴스

4·16 세월호참사가족협의회 정동원 총괄팀장은 “참사는 세계 어디에서도 일어나지 말아야 하기에 이번에 세월호 기록물이 유산으로 결정된 것 같다”며 “그 기록들이 안전한 사회 조성을 위해 세계 곳곳에서 많은 역할을 하게 되길 바란다”고 전했다.

0416단원고가족협의회 김정화 위원장도 “40년 뒤, 50년 뒤엔 지금 활동하는 단원고 부모들은 모두 사라지고 없고, 참사도 잊힐 것”이라며 “이런 상황에서 참사의 기록이 유네스코 기록유산이 되어 영원히 기억될 수 있게 됐다니 조금이나마 위안이 된다”고 했다.

앞서 이날 아시아·태평양 지역목록에 등재된 ‘단원고 4·16아카이브’는 2014년 참사로 희생된 단원고 학생들의 생전 일상과 단원고 4·16 기억교실 관련 지류 기록물, 국민의 추모 활동, 유가족과 생존자들의 회복 노력을 담은 총 23만5220점의 기록물이다.

수학여행을 떠난 아이들이 남긴 달력과 여행 일정표, 단원고 2학년 교실의 마지막 흔적, 국민이 보내온 추모의 마음, 유가족·생존자들의 회복 기록 등이 담겨 있다.

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