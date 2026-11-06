오윤아, 아들 민이 안아준 시아버지에 재혼 결심…“이런 분 또 만날까”

KBS 2TV 예능프로그램 ‘신상출시 편스토랑’ 화면 캡처

배우 오윤아가 아들 민이까지 따뜻하게 품어준 시부모와의 첫 만남을 떠올리며 재혼을 결심하게 된 이유를 밝혔다.

지난 5일 방송된 KBS 2TV 예능프로그램 ‘신상출시 편스토랑’은 7주년 특집 ‘집으로’ 2편으로 꾸며졌다.

이날 방송에서는 오윤아가 아들 민이와 함께 시부모의 집을 방문해 화목한 가족의 일상을 공개했다. 오윤아는 시부모와 처음 만났던 당시를 회상하며 특별한 사연을 전했다. 그는 아들 민이를 데리고 처음 인사를 드리러 갔을 때를 떠올리며 “민이를 데려갔더니 아버님이 따뜻하게 안아주시는 거다”고 말했다.

특히 시아버지는 오윤아가 지나가듯 이야기했던 민이의 간식 취향까지 기억해 미리 준비해 두는 세심함을 보였다고. 민이의 상태를 걱정하던 오윤아에게는 격려의 말도 건넸다.

오윤아는 당시를 떠올리며 “이런 분들을 내가 어떻게 또 만날 수 있을까 생각했다. 아버님을 뵙고 나서 결혼을 해야겠다는 생각이 들었다”고 털어놨다.

이어 “예전에 나쁜 꿈도 꿨다. 시부모님이 우리 민이를 힘들게 하는 꿈을 꿀 정도로 공포가 있었다”며 “그런데 그런 좋은 분들이 계시는구나 싶었다. 인연이라는 게 확실히 있는 것 같다”고 덧붙였다.

이날 방송에서는 민이를 향한 시부모의 남다른 애정도 공개됐다. 시부모는 집에 도착한 민이를 보자마자 “우리 애기”라고 부르며 반갑게 끌어안았다. 시어머니는 오윤아와 함께 음식을 만들며 다정한 시간을 보냈고, 시아버지는 민이의 손을 잡고 천천히 채소 따는 법을 알려주는 등 손자와 시간을 보냈다.

시어머니는 며느리 오윤아에 대한 애정도 숨기지 않았다. 첫인상에 대해 “도도할 것 같았는데 정감 있고 배려심도 많다”고 칭찬한 그는 “민이 덕분에 행복을 느낀다”며 손자를 향한 깊은 사랑을 드러냈다.

평소에도 오윤아와 시어머니는 함께 외출할 정도로 각별한 사이인 것으로 전해졌다. 이에 오윤아는 시부모를 향해 “사랑으로 저와 민이를 받아 주셔서 감사합니다. 앞으로 열심히 효도하면서 보답하면서 살겠습니다”라고 진심 어린 감사 인사를 전해 훈훈함을 안겼다.

한편 이날 방송에서는 3년 만에 ‘편스토랑’에 돌아온 배우 이유리의 일상도 공개됐다. 새롭게 이사한 집을 소개한 이유리는 여전한 대용량 요리 실력으로 눈길을 끌었다.

특히 이유리는 이날 혼자서 80인분의 잡채를 만드는 데 도전했다. 별다른 계량 없이 능숙하게 재료와 양념을 준비한 그는 화려한 불쇼와 수준급 요리 실력을 선보이며 대용량 요리의 진수를 보여줬다. 완성된 잡채는 제작진을 위한 도시락으로 포장해 전달해 훈훈함을 더했다.

한편 오윤아는 2007년 비연예인 남성과 결혼해 아들 민이를 얻었으나 2015년 이혼했다. 이후 홀로 아들을 양육해 온 그는 지난 7월 비연예인 남성과 재혼 소식을 알렸다.

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