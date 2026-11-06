“영상 보기도 전부터 눈물이”…李 대통령 유튜브에 댓글 쇄도

국민들과 직접 소통한다는 취지로 선보인 이재명 대통령의 유튜브 프로그램에 더불어민주당과 이 대통령 지지자로 보이는 이들의 응원 댓글이 대거 몰렸다.

이재명 대통령이 5일 유튜브 채널 ‘KTV 이매진’에서 첫 공개된 대담 방송 ‘대통령의 Y’에서 발언하고 있다. 유튜브 채널 ‘KTV 이매진’ 영상 캡처

이 대통령은 5일 오후 유튜브 채널 ‘KTV 이매진’에서 공개된 대국민 소통 대담 방송 ‘대통령의 Y’에서 주로 소통과 관련해 여러 발언을 이어갔다.

최근 사회관계망서비스(SNS)를 줄이라는 목소리가 나오는 데 대해서는 “일리가 있다”면서도 “제게는 ‘왜 대통령이 현장에 가서 사람을 만나냐’는 이야기와 똑같이 들린다”고 반응했다.

특히 “SNS에도 사람이 산다는 게 제 생각”이라며 “그 사람들도 대한민국 국민이고 그 속에서 아이디어를 얻는 경우도 많다”고 강조했다.

SNS에서 누군가의 글을 인용하는 것을 두고도 “제가 누군가의 글을 인용하면 다 의미가 있다”며, “‘이런 입장이 있다’거나 ‘나는 이런 입장이다’라는 것을 대비해 보여주는 효과가 있다”고 설명했다.

국무회의 생중계를 두고는 “대통령이 하는 일은 공적인 일은 국민의 일”이라며 “주인에게 보여줘야 한다”고 당위성을 앞세웠다.

생중계에 따른 논란 발생 가능성 지적에는 “위험하다”고 인정하면서도, 이 대통령은 “오류나 부적절함이 노출될 때도 있지만 아직은 감내할 만하다”고 밝혔다.

이 대통령은 “제가 살아오면서 언론도, 정치도, 권력도 모두 저를 공격할 때가 많았다”며 “그때 국민들과 직접 소통하지 않았다면 저는 지금 이 자리에 없었을 것”이라고 했다.

향후 유튜브 운영 관련해서는 ‘생방송’의 필요성을 강조하고, “집무실에서도 가끔 불시에 생방송을 해볼까 생각 중”이라고 언급했다.

발언 대부분을 ‘소통’ 관련 생각 설명에 할애한 이 대통령의 유튜브 영상에는 ‘항상 응원한다’거나 ‘늘 행복했으면 한다’는 댓글이 이어졌다.

한 누리꾼은 “대통령님 진심으로 존경한다”고 댓글을 달아 수십개의 ‘좋아요’를 받았고, 다른 누리꾼은 “영상을 보기 전부터 눈물이 난다”고 반응했다.

또 다른 누리꾼은 “점점 더 많은 국민과 함께할 것”이라며 “진정한 소통으로 정책이 우리 국민을 위한다는 걸 알게 될 것”이라고 댓글을 달았다.

국민의힘은 이날 이 대통령의 유튜브 프로그램 예고에 “사이버 세상에 갇힌 이 대통령, 이제 세상 밖으로 나와 민생 현장과 국정을 챙기라”고 비판했다.

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