트럼프, 선거참패 이틀 뒤 "美에 공장 안 지으면 300%까지 관세"

도널드 트럼프 미국 대통령은 5일(현지시간) 관세를 없애면 외국 기업들의 미국 내 공장 건설이 중단될 것이라며 미국에 공장을 짓지 않으면 관세가 최고 300%라고 발언했다.



공화당의 중간선거 참패 이후 트럼프 대통령이 관세와 이란전쟁 등 핵심 정책에 태세 변화를 취할지 주목되는 가운데 '300% 관세'를 언급하며 고수 의지를 천명한 것으로 해석된다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 취재진과 문답하다가 '앞으로 2년간 행정명령을 어떻게 활용할 것인가. 정치적 유산 보존을 위해 어떤 계획이 있나'라는 질문을 받고는 "우리는 많은 일을 할 것이다. 1주일간, 2주일간 많은 것을 보게 될 것이다. 준비하는 것이 많다"고 말했다.



트럼프 대통령은 이어 외국 기업들이 미국 내에 3천여개의 공장과 생산시설을 건설하고 있다면서 "내가 지금 관세를 없앤다면 이 공장들은 전부 건설이 중단될 것"이라고 주장했다.



그는 "(공장 건설 이유의) 99%는 그러지 않으면 50%, 100%, 150%, 250%의 관세를 내야하기 때문"이라며 "건설을 시작하면, 그리고 가동을 시작하면 관세를 내지 않아도 된다"고 강조했다.



트럼프 대통령은 관세를 없애면 미국 내 공장 건설이 즉시 중단될 것이라고 여러 차례 발언하면서 "전국에 짓다 만 공장들이 생길 것이고 중국과 일본, 한국, 필리핀에서 제품을 들여오게 될 것"이라고 덧붙였다.



트럼프 대통령은 기업들이 공장을 짓고 가동을 시작하면 관세를 낼 필요가 없을뿐더러 물가도 크게 내려갈 것이라고 강조했다. 관세를 없애자는 주장에는 "어리석은 사람들"이라고도 했다.



트럼프 대통령의 이같은 발언은 기존의 입장과 크게 다르지 않지만, 관세정책과 이란전쟁으로 초래된 고물가에 공화당이 중간선거에서 참패하고 이틀 만에 나온 발언이라 주목된다.



중간선거 패배와 무관하게 관세정책을 고수하겠다는 선언이나 다름없는 언급으로 해석된다. '관세 300%'는 트럼프 대통령 특유의 과장된 표현일 가능성이 크지만, 상당한 수준의 추가 관세도 부과할 수 있음을 시시한 것으로도 볼 수 있다.



트럼프 대통령은 중간선거 참패로 국내에서의 정치적 입지가 약화하면서 대통령 재량권이 큰 외교·안보나 통상 분야에서 폭주할 수 있다는 우려가 나오고 있다.

<연합>

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