나스닥 5.5% 폭락·조정장 진입…엔비디아 9%·테슬라 11% 추락

5일(현지시간) 미국 뉴욕시 뉴욕증권거래소(NYSE) 객장에서 선물·옵션 트레이더가 업무를 보는 가운데 뒤편 텔레비전 화면에 뉴스 방송이 나오고 있다.로이터연합뉴스

미국 뉴욕증시가 거대한 ‘투매의 늪’에 빠졌다.

5일(현지시간) 기술주 중심의 나스닥 지수가 5.5% 넘게 폭락하며 단숨에 기술적 조정장에 진입했고, 전날 중간선거 직후 일었던 반등분은 흔적도 없이 사라졌다. 미 중간선거에서 민주당이 의회를 장악하자마자 인공지능(AI) 산업에 대한 규제 공포가 시장을 덮쳤고, 엔비디아와 테슬라 등 간판 혁신 기술주들이 두 자릿수 안팎으로 추락하며 시장 전체를 패닉으로 몰아넣었다.

이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 나스닥 종합지수는 전장 대비 1421.52포인트(5.52%) 폭락한 2만 4315.00에 장을 마쳤다. 지난달 기록한 사상 최고치와 비교해 10% 넘게 밀려나면서 기술적 조정 국면에 공식 진입했다는 평가다.

다우존스30 산업평균지수는 전장보다 1833.06포인트(3.44%) 주저앉은 5만 1523.06에 장을 닫았다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수도 334.89포인트(4.36%) 급락한 7353.73을 기록했다.

◆ 엔비디아 9%·브로드컴 11% 수직 낙하…투매 금융·산업주 전이

시장 폭락을 주도한 축은 대형 반도체주였다. AI 대장주인 엔비디아가 9.2% 밀렸고 브로드컴은 10.6% 폭락세를 연출했다.

미 중간선거에서 민주당이 상원과 하원을 모두 차지하자 빅테크를 겨냥한 AI 산업 규제 강화와 데이터센터 인프라 투자 위축 우려가 일시에 번졌다. 반도체발 충격은 오후 들어 금융주와 산업주 등 주요 업종 전반으로 번져 나갔다.

◆ 테슬라 11%·스페이스X 9% 급락…‘머스크 리스크’ 동반 타격

일론 머스크 최고경영자(CEO) 관련 기업군도 직격탄을 피하지 못했다. 민주당의 의회 장악으로 정책 불확실성이 커진 테슬라는 10.8% 폭락했고, 비상장 종목군인 스페이스X 관련주도 9.3% 내려앉았다.

선거 당일 형성됐던 단기 안도감은 완전히 걷히고 정책 환경 변화에 따른 기업 실적 둔화 리스크가 본격적으로 반영되기 시작했다는 분석이다.

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