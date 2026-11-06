김세레나 "첫 남편 유부남인 줄 몰랐다"…굴곡진 인생사 털어놔

'민요의 여왕'으로 한 시대를 풍미한 가수 김세레나가 두 번의 이혼과 연이은 사기로 전 재산을 잃은 굴곡진 인생사를 털어놨다.

김세레나는 5일 방송된 MBN '특종세상'에서 "전성기 시절 하루 저녁에도 수천만 원씩 벌어 돈이 돈 같지 않았다. 차용증도 쓰지 않고 몇억씩 빌려줬는데, 그렇게 떼인 돈만 100억 원이 넘는다"고 밝혔다.

그의 아들은 "어머니가 서초동의 대형 평수 아파트는 물론 여러 필지의 산과 땅을 갖고 계셨지만, 잇단 사기로 모두 처분해야 했다"고 전했다.

결혼 생활 역시 순탄치 않았다. 김세레나는 첫 번째 남편이 유부남이라는 사실을 아이를 낳고 호적에 올릴 때에야 알게 됐으며, 거꾸로 위자료를 주고 이혼했다고 고백했다. 14년 만에 재혼한 두 번째 남편 또한 방탕한 생활과 도박으로 파경을 맞았고, 전 재산을 포기하며 둘째 아들의 양육권을 지켜냈다.

올해로 데뷔 60년 차를 맞은 김세레나는 '갑돌이와 갑순이', '새타령' 등의 히트곡을 남겼다. 현재는 서울을 떠나 경기 외곽에서 조용히 노년을 보내고 있다.

<뉴시스>

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