포항시의회, 법률 고문 2명 위촉, "의정활동 지원"

경북 포항시의회는 5일 의장실에 의회 법률 활동 자문·전문적인 의정활동 지원을 위해 법률 고문 2명을 위촉했다고 밝혔다.

이날 위촉은 당초 법률 고문 임기 만료로 '시의회 입법·법률 고문 운영 조례'에 따라 이정환 변호사를 재위촉하고, 오재민 변호사를 신규로 위촉했다.

5일 포항시의회 의장실에 의회 법률 활동 자문과 전문적인 의정활동 지원을 위해 법률 고문 2명을 위촉한 후 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 임주희 의회운영위원장, 이정환 변호사, 김철수 의장, 오재민 변호사, 배성규 의회사무국장. 포항시의회 제공

법률 고문은 2년 임기 동안 의회 관련 법령과 자치 법규의 해석에 관한 자문, 의회 관련 소송 수행, 의장이 위임한 법률 사항과 관련해 자문한다.

특히 의원 발의 조례안 입법 과정에 법리 검토 지원 등 의회의 입법 활동·각종 의정활동이 법령에 부합할 수 있도록 지원한다.

김철수 의장은 "시민의 복잡하고 다양한 행정 수요에 대응하기 위해 의원의 의정활동 범위가 넓어져 법률 고문의 역할이 더 중요하다"며 "풍부한 법률 전문성을 바탕으로 의정활동의 전문·신뢰성을 높일 수 있도록 적극적인 자문과 지원을 해 줄 것"을 당부했다.

한편 이날 김 의장은 국민건강보험공단 포항북부지사 '일일 명예 지사장"으로 위촉돼 공단의 주요 업무를 체험하고 시민과 소통하는 시간을 가졌다.

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