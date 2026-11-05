李대통령 장남, 주진우 명예훼손 고소…"골프장 간 적 없다"

이재명 대통령 가족의 '황제 골프' 의혹을 제기한 국민의힘 주진우 의원이 이 대통령 장남에게 명예훼손 혐의로 고소당했다.



5일 연합뉴스 취재에 따르면 이 대통령의 장남 이동호 씨는 이날 주 의원을 명예훼손 혐의로 서울경찰청에 고소했다.



주 의원은 지난달 29일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 이 대통령이 지난해 8월 여름휴가 당시 이 대통령 부부와 장남 이씨 내외가 진해 해군기지 내 한산대CC에서 함께 골프를 쳤다는 의혹을 제기했다.



그러면서 당시 헬기장에 정박해 있던 헬기라고 주장하는 사진을 공개하기도 했다.



이에 대해 이동호씨는 이날 제출한 고소장에서 "여름휴가 기간 중 한산대CC에 간 사실이 없고, 그곳에서 골프를 친 사실도 없다"고 반박했다.



주 의원이 공공연하게 허위 사실을 적시해 자신의 명예를 훼손했다는 것이다.



고소인을 대리하는 법률대리인인 이재홍 변호사(법률사무소 강물)는 "고소인은 대통령의 아들이기 전에 공적 업무를 수행하지 않는 한 개인"이라며 "설령 대통령 가족의 휴가가 공적 관심사에 해당한다고 보더라도, 사실 확인 없이 한 개인의 실명을 내걸고 기자회견, SNS, 유튜브 방송을 통해 이슈몰이를 이어 간 것은 정치적 비판의 범위를 넘어선 것"이라고 말했다.

<연합>

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