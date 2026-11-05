올가을 가장 춥다…강풍에 체감 영하 5도 안팎 [내일 날씨]

쌀쌀한 가을 날씨가 이어지고 있는 지난 4일 전북 전주시 전주연탄공장에서 관계자들이 연탄을 옮기고 있다. 뉴시스

내일(6일)은 북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 기온이 큰 폭으로 떨어지고 바람까지 강하게 불어 체감온도가 더 낮겠다. 추위는 토요일인 7일 아침 가장 심해 중부 내륙 곳곳의 체감온도가 영하 5도 안팎까지 내려가겠다.

5일 기상청에 따르면 6일 아침 기온은 수도권을 중심으로 이날 아침보다 5∼8도가량 낮고, 낮 기온은 전국 대부분 지역에서 3∼10도가량 떨어지겠다. 기상청은 이날 정례 예보브리핑에서 6일부터 전국 대부분 지역이 올가을 들어 가장 낮은 기온을 보이겠다고 밝혔다.

이날 오후 5시 발표된 단기예보 기준 6일 아침 최저기온은 1∼12도, 낮 최고기온은 9∼16도다. 7일 아침 기온은 6일보다 5∼8도가량 더 내려가 중부지방과 전북 동부, 경상 내륙이 영하권에 들겠다. 7일 아침 최저기온은 영하 4도∼영상 5도, 낮 최고기온은 8∼14도로 예상된다. 낮 기온은 이틀 모두 평년(15∼20도)보다 낮다.

서울은 6일 아침 3도에서 7일 아침 영하 1도까지 내려가겠다. 예보대로라면 올가을 첫 영하다. 올가을 서울의 가장 낮은 아침 기온은 지난달 28일 3.7도였고, 지난해 서울의 첫 영하는 11월 17일(영하 0.7도)이었다. 지난해보다 열흘 이르다. 7일 아침 경기 파주와 강원 철원은 영하 4도, 춘천과 원주는 영하 3도까지 떨어지겠다.

토요일 아침 외출이라면 겨울 외투를 꺼내야 할 날씨다. 기상청 시간별 예보로는 7일 오전 6시 서울의 체감온도가 영하 4도, 파주와 춘천은 영하 6도까지 내려간다. 6일 출근 시간대 서울의 체감온도도 영하 1도로 예보됐다.

바람은 6일부터 7일 오전까지 전국 대부분 지역에서 순간풍속 초속 15m(산지 초속 20m 이상) 안팎으로 강하게 불겠다. 중국 북부지방에서 남동쪽으로 이동하는 고기압의 영향을 받기 때문이다. 6일 새벽부터 일부 경기 서해안과 강원 북부 산지, 오전부터 일부 전남 해안에는 순간풍속 초속 20m(산지 25m) 이상의 바람이 불어 강풍특보가 내려질 수 있다. 5일 오후 6시 현재 강풍주의보는 제주도(추자도·제주시 북부 제외)와 전남 흑산도·홍도에 내려져 있다.

바다 물결도 높다. 6일부터 서해중부먼바다와 서해남부안쪽먼바다, 동해먼바다, 동해앞바다(울산앞바다 제외)에 물결이 1.5∼4m로 매우 높게 일면서 풍랑특보가 내려질 가능성이 있다. 동해중부먼바다와 동해남부북쪽바깥먼바다는 5m 이상으로 높아지겠다. 동해안에는 6일 오후부터 너울이 방파제를 넘는 곳이 있겠다.

강원 영동은 6일부터 대기가 매우 건조해지겠다. 기상청은 6, 7일 바람이 강해 작은 불씨도 큰불로 번질 수 있다고 내다봤다. 지금은 산림청이 정한 가을철 산불조심기간(11월 1일∼12월 15일)이다.

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