최태원 "美 중간선거 결과에 증시 요동…롤러코스터 계속될 것"

최태원 SK그룹 회장은 5일 미국 중간선거 이후 주식시장의 변동성이 커진 것과 관련해 "중간선거 하나에도 시장이 와장창 반응하는 상황이 계속 생긴다"며 "롤러코스터가 계속된다는 걸 머릿속에 둬야 한다"고 말했다.



최 회장은 이날 서울 관악구 서울대학교 사회과학대학 김종섭홀에서 열린 '인공지능(AI) 시대, 세계 경제 패러다임의 변화와 대한민국의 비전' 주제 특강에서 미국 중간선거 결과가 SK하이닉스를 비롯한 SK 계열사에 미칠 영향을 묻는 학생의 질문에 이같이 답했다.



그는 "중간선거가 어떻게 됐든 '우리와 무슨 관계냐'고 하면서 살았으면 좋겠다"면서도 "오늘 주가가 많이 떨어진 걸로 봐서는 중간선거 결과가 반도체에 별로 좋지 않았다고 시장이 평가한 것 같다"고 말했다.



그러면서 "시장이 합리적이지 않다고 아무리 이야기해 봐야 별 의미가 없다"며 "많은 사람이 불안을 이렇게 드러내는구나라고 생각했다"고 덧붙였다.



이번 미국 중간선거에서 민주당이 텍사스와 조지아 등 데이터센터가 밀집한 지역의 주지사 선거에서 승리하면서 향후 AI 인프라 확장에 대한 규제가 강화될 수 있다는 우려가 제기됐다.

최태원 SK그룹 회장이 5일 오후 서울 관악구 서울대학교 사회과학대학 1층 김종섭홀에서 열린 서울대 경제학부 '자유와 시장' 특강에서 '인공지능(AI) 시대, 세계 경제 패러다임 변화와 대한민국의 비전'을 주제로 강연하고 있다.

이에 4일(현지시간) 엔비디아 주가와 필라델피아 반도체지수는 각각 3.1%가량 하락했다.



국내 반도체주도 급락해 이날 삼성전자[005930]는 7.57% 내린 20만1천500원에, SK하이닉스[000660]는 9.46% 하락한 126만4천원에 각각 정규장 거래를 마쳤다.



최 회장은 이처럼 작은 신호에도 주식시장이 크게 출렁이는 배경으로 글로벌 금융위기 이후 지속된 과잉 유동성을 지목했다.



특히 2008년 리먼브러더스 사태 이후 주요국이 대규모 양적완화에 나섰고, 코로나19 당시에는 더욱 많은 유동성이 공급됐다는 점을 지적했다.



최 회장은 "이미 돈은 너무 많이 풀렸다"며 "AI가 돈이 된다고 하니까 너무 많이 들어갔고 우리나라에서도 반도체가 오른다고 하니까 한꺼번에 몰려가서 사버렸다"고 했다.

최태원 SK 그룹 회장이 5일 오후 서울 관악구 서울대학교에서 특별강연을 마친 뒤 학생들과 기념촬영을 하고 있다.

또 "조정이 들어오면 혼란이 생기고 너무 많이 올라간 만큼 너무 많이 빠지기도 한다"며 "이런 롤러코스터 장세는 계속될 수밖에 없다"고 덧붙였다.



글로벌 AI 투자 경쟁이 격화하면서 기업들이 감당해야 할 투자 규모가 과거와 비교할 수 없을 만큼 커졌다는 점도 짚었다.



최 회장은 지난 6월 발표한 '3대 메가 프로젝트'와 관련해 "그때 저도 '이거 이렇게 발표해도 되나'라는 생각이 들었다"며 "당시 투자 발표를 하겠다고 한 게 2천100조원이었다"고 말했다.



이어 "과거에는 200조원만 투자한다고 해도 엄청난 투자라고 생각했는데 이제는 그 10배가 넘어갔다"며 "게임의 양상이 완전히 달라졌고 돈의 크기와 개념도 너무 달라졌다"고 설명했다.



그러면서 "전 세계가 이 게임에 들어와 있다"며 "우리도 이렇게 베팅하지 않고서는 쫓아갈 방법이 없다"고 강조했다.



이날 강연에는 서울대 경제학부 재학생 등 450여명이 참석했다. 최 회장이 서울대 경제학부 학생들과 만난 것은 2022년 4월 강연 이후 약 4년 반 만이다.



그는 강연에서 미국과 중국의 패권 경쟁으로 기존 글로벌 분업 구조가 변화하고 있다고 진단하고, 한국 경제의 해법으로 ▲ '뉴 캐피탈리즘'(신자본주의) ▲ 'AI 네이티브 국가' ▲ 한일 경제연대를 통한 '확장 옵션' ▲ 경제성장을 촉진하는 '인센티브 시스템' 등 4가지를 제시했다.

<연합>

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