LS글로벌, LS메탈 사업 인수…밸류체인 통합 ‘윈윈’ 시너지 극대화

LS가 계열사 간 시너지를 극대화하기 위해 원자재 조달과 금속 가공 사업을 하나로 통합한다.

㈜LS는 5일, 자회사인 LS글로벌이 LS메탈(LS일렉트릭의 자회사)의 동관 및 스테인리스 가공 사업을 양수해 통합법인 ‘LS메탈플러스(LS Metalplus)’를 출범키로 했다. 이번 결정은 사업 연관성이 높은 계열사 간 결합을 통해 그룹 차원의 사업 경쟁력을 강화하고 주주가치를 제고하기 위해 추진됐다. 통합법인 사명인 LS메탈플러스는 기존의 제조 전문성에 글로벌 역량을 더해(+) 시너지를 창출한다는 의미를 담았다.

LS 용산타워 전경. LS그룹 제공

LS글로벌은 이번 사업 양수를 통해 기존의 금속 원자재 조달 및 트레이딩 사업에 LS메탈이 보유한 금속 제조 역량을 더해 조달·가공·생산·판매를 아우르는 ‘종합 금속 가공 전문기업’으로 도약하게 된다. 특히 전기동 통합구매를 통한 구매 협상력 제고, 재고 운영 일원화, 동 선물 및 헤지 통합 운영 등을 바탕으로 원가 경쟁력을 높이고 수익성을 한층 강화할 계획이다.

LS메탈의 모회사인 LS일렉트릭은 이번 재원을 활용해 전력 슈퍼사이클에 대응하기 위한 생산능력(CAPA) 확충과 핵심 인프라 사업 확대에 집중 투자할 계획이다. 이를 통해 외부 차입 의존도를 낮추는 동시에 글로벌 시장 지배력을 더욱 공고히 할 방침이다.

이와 관련해 지주회사인 ㈜LS는 LS글로벌의 성장 기반을 마련하고 사업 전문성을 강화하기 위해 약 1,500억 원 규모의 유상증자에 참여키로 했다. LS는 매출 약 1조 3,000억 원, 자산 약 1조 원 규모의 통합법인 LS메탈플러스를 향후 금속 트레이딩 및 가공 핵심 플랫폼으로 육성할 방침이며, 이를 통해 주주가치 제고에도 기여할 것으로 기대하고 있다. 한편, 통합법인 LS메탈플러스는 오는 12월 LS글로벌의 임시주주총회에서 상호변경 승인을 거친 뒤, 2027년 1월 1일부로 공식 출범할 예정이다.

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