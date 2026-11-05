한화오션, ABB와 손잡고 ‘부유식 데이터센터’ 핵심 기술 고도화 나선다

한화오션이 차세대 해양 인프라로 떠오르고 있는 ‘부유식 데이터센터(FDC)’의 기술적 완성도를 높이기 위해 글로벌 전문 기업과의 협력을 강화한다.

한화오션은 글로벌 전기화·자동화 기술 선도 기업인 ABB와 부유식 데이터센터의 전력 및 제어 시스템 기술 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 5일 밝혔다.

허윤(왼쪽 네 번째) 한화오션 제품전략기술원장 전무와 마사야수 이시카와(왼쪽 다섯 번째) ABB 아시아·태평양 배전솔루션 사업부 총괄 부사장 등 양사 관계자들이 MOU 체결식을 마친 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 한화오션 제공

부유식 데이터센터는 바다 위에 띄운 해상 부유식 구조물에 서버와 전력·냉각 설비 등을 탑재한 신개념 데이터센터다.

최근 인공지능(AI) 산업의 급격한 성장으로 데이터 처리 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 육상 데이터센터가 안고 있는 부지 확보 난항과 전력 공급 제약 등을 극복할 수 있는 강력한 대안으로 주목받고 있다.

한화오션은 앞서 열린 ‘가스텍 2026’에서 자체 개발한 부유식 데이터센터 모델을 처음 공개했다.

이번 협약은 해당 개발 성과를 바탕으로 한화오션의 우수한 해양 설비 설계·건조 역량과 ABB가 보유한 데이터센터 전력 솔루션 전문성을 결합해 해상 환경에 최적화된 전력 공급 및 운영 기술을 고도화하기 위해 추진됐다.

양사는 2027년 5월까지 부유식 데이터센터의 안정적인 전력 공급과 효율적인 운영을 목표로 단계별 기술 검토와 운영·제어 기술 개발에 긴밀히 협력할 계획이다.

구체적으로 한화오션은 부유식 데이터센터의 기본 설계와 전력 시스템 구성을 총괄하고, 액화천연가스(LNG) 엔진 기반 발전 설비의 설계 기준을 마련한다.

이를 토대로 해상 환경을 고려한 주요 설비의 배치와 적용 적합성을 검토하게 된다.

ABB는 한화오션의 설계를 바탕으로 전력 시스템의 신뢰성과 전력 품질을 분석하고, 운영 효율성을 끌어올리기 위한 기술적 검토를 수행한다.

특히 AI 데이터센터는 대규모 연산 과정에서 전력 사용량이 급격히 변동하는 특징이 있다.

양사는 이 같은 전력 수요 변화에 신속히 대응하여 LNG 엔진 출력을 미세하게 조절하고, 전력 설비를 상시 안정적으로 운영하기 위한 통합 제어 기술 개발을 중점 추진한다.

ABB는 바다 위라는 특수한 운영 환경 속에서도 전력 공급이 끊이지 않도록 발전 설비와 전력 시스템을 하나로 제어하는 기술 개발에 힘을 보탤 예정이다.

한화오션은 이번 협력을 통해 기존 해양플랜트 중심의 설계·건조 역량을 미래 디지털 인프라 영역으로 확장하는 한편 부유식 데이터센터 분야의 독보적인 기술 경쟁력을 지속적으로 확보해 나갈 방침이다.

허윤 제품전략기술원장 전무는 “AI 산업의 폭발적 성장으로 데이터센터의 안정적인 전력 공급과 효율적 운영을 뒷받침하는 기술의 중요성이 그 어느 때보다 커졌다”며 “ABB와의 협력을 통해 해상 환경에 최적화된 부유식 데이터센터 솔루션의 기술 완성도를 대폭 높이고, 미래 해양사업의 새로운 성장 기반을 다져 나가겠다”고 밝혔다.

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