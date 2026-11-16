난각번호만 보면 놓친다…좋은 달걀 제대로 고르는 법

갈색 달걀과 흰색 달걀, 유정란과 동물복지 달걀 중에 어떤 것을 골라야 할까. 난각번호 끝자리가 낮으면 더 좋은 달걀일까. 달걀의 색과 난각번호가 품질과 어떤 관계가 있는지, 신선도는 무엇으로 판단할 수 있는지 알아본다.

좋은 달걀을 고를 때는 난각번호와 품질등급, 껍데기 상태를 확인하는 것이 좋다. 클립아트코리아

◆ 난각번호 끝자리는 품질 순위가 아니다

국내산 달걀 껍데기에는 산란일자 4자리와 농장 고유번호 5자리, 사육환경번호 1자리로 이뤄진 10자리 난각번호가 표시된다.

예를 들어 ‘0823 M3FSD 2’에서 ‘0823’은 산란일자 8월23일, ‘M3FSD’는 농장 고유번호, 마지막 ‘2’는 사육환경번호를 나타낸다. 농장 고유번호를 식품안전나라 달걀농장정보에 입력하면 생산 농장 정보를 확인할 수 있다.

달걀 껍데기의 난각번호 끝자리는 닭의 사육환경을 나타낸다. 클립아트코리아

사육환경번호는 1번 방사, 2번 평사, 3번 개선 케이지, 4번 기존 케이지로 나뉜다. 방사는 닭을 방목장에서 풀어 키우는 방식이고, 평사는 케이지 없이 축사 안에서 기르는 방식이다. 숫자가 낮을수록 달걀의 품질이나 신선도가 높다는 의미는 아니다. 닭의 사육환경을 고려해 달걀을 고른다면 이 번호를 확인하면 된다.

◆ 달걀 외관과 내부 상태로 매기는 품질등급

달걀의 품질등급은 외관과 내부 상태를 평가해 매긴다. 축산물품질평가원은 업체가 신청한 달걀을 대상으로 껍데기 청결 상태를 보는 외관판정, 빛을 비춰 금이나 내부 이상을 살피는 투광판정, 깨뜨린 뒤 노른자와 흰자의 상태·높이를 확인하는 할란판정을 거쳐 1+·1·2등급으로 나눈다.

달걀 등급 판정은 의무가 아니어서 등급 표시가 없는 제품도 있다. 2026년 1월 제도 개정으로 등급 판정 후 포장하는 공정을 갖춘 업체는 껍데기에 1+·1·2등급을 표시할 수 있게 됐다. 포장 후 등급판정을 받는 업체는 종전처럼 껍데기에 등급판정 여부를 알리는 ‘판정’ 표시를 한다.

◆ 껍데기·노른자 색은 품질 기준 아냐

달걀의 껍데기 색만으로 영양가나 신선도를 판단할 수는 없다. 클립아트코리아

달걀 껍데기 색은 닭의 품종에 따라 달라진다. 노른자 색은 닭이 먹은 사료의 색소 성분에 영향을 받는다. 따라서 갈색 껍데기나 짙은 주황색 노른자가 흰색 껍데기나 옅은 노란색 노른자보다 영양가가 높거나 더 신선하다고 볼 수 없다.

유정란은 수정된 알이다. 일반 달걀보다 단백질 등 영양 성분이 더 많은 것은 아니다. 동물복지 인증은 달걀의 영양이나 품질 등급이 아니라 농장이 정해진 사육 기준을 충족했는지를 확인하는 제도다.

◆ 산란일자·소비기한과 껍데기·포장 상태 확인

신선도를 확인할 때는 난각번호 앞 네 자리에서 산란일자를 확인하면 된다. 산란일이 최근일수록 신선한 달걀일 가능성이 높다. 보관 온도와 유통 상태도 품질에 영향을 미치기 때문에 산란일자와 함께 포장지에 표시된 소비기한과 보관 방법도 확인하는 것이 좋다.

흰자가 덜 퍼지고 노른자가 봉긋하게 솟아 있는 달걀은 비교적 신선한 편이다. 클립아트코리아

달걀을 구매할 때는 껍데기에 금이 가거나 깨진 곳이 없는지, 포장이 훼손되지 않았는지 확인한다. 달걀을 깨뜨렸을 때 흰자가 덜 퍼지고 노른자가 봉긋하게 솟아 있으면 비교적 신선한 달걀이다.

◆ 달걀은 씻지 말고 4℃ 이하 냉장 보관

달걀은 구입 후 4℃ 이하에서 냉장 보관한다. 냉장고 문 쪽은 여닫을 때마다 바깥 공기가 들어와 온도 변화가 크다. 달걀은 다른 식품과 닿지 않도록 별도 용기에 담아 온도가 비교적 일정한 안쪽 선반에 두는 것이 좋다. 보관 전에 물로 씻으면 껍데기 표면의 보호막이 손상될 수 있으므로 씻지 말아야 한다.

달걀은 냉장고 문 쪽보다 온도 변화가 적은 안쪽 선반에 보관하는 것이 좋다. 클립아트코리아

달걀은 조리 직전에 냉장고에서 꺼낸다. 달걀 껍데기에는 살모넬라균이 묻어 있을 수 있으므로 만진 뒤에는 비누로 30초 이상 손을 씻는다. 달걀이나 껍데기가 닿은 칼·도마도 세척·소독해야 교차오염을 줄일 수 있다.

살모넬라 식중독을 예방하려면 달걀 안쪽 온도가 75℃에서 1분 이상 유지되도록 조리하거나, 흰자와 노른자가 모두 단단해질 때까지 익혀 먹어야 한다. 식품의약품안전처는 특히 어린이와 임신부, 고령자, 면역력이 약한 사람에게 덜 익힌 달걀을 먹지 말라고 권고한다.

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