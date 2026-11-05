與전현희, 신보·기보와 KB국민은행 ‘청년창업 희망사다리’ MOU 체결…대출 재원 6000억원으로 확대

더불어민주당 전현희 의원이 전국금융산업노동조합과 추진해온 ‘청년창업 희망사다리 금융지원’ 사업에 KB국민은행이 참여한다. 하나은행, 우리은행에 이어 KB국민은행까지 참여하면서 세 은행의 청년창업 대출 재원은 6000억원으로 늘었다.

더불어민주당 전현희 의원(가운데)이 5일 서울 영등포구 KB국민은행 본관에서 진행한 국민은행과의 청년창업 금융지원 협약식에 참석해 있다. 전현희의원실 제공

KB국민은행은 5일 서울 영등포구 여의도 KB국민은행 본관에서 신용보증기금·기술보증기금과 청년창업 희망사다리 금융지원 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 전 의원을 비롯해 이환주 KB국민은행장, 강승준 신용보증기금 이사장, 장진엽 기술보증기금 상임이사 등이 참석했다.

이번 협약은 혁신적인 아이디어와 우수한 기술력을 갖추고도 담보 부족이나 낮은 신용도 때문에 자금 조달에 어려움을 겪는 청년창업가에게 금융지원을 확대하기 위해 마련됐다. 청년들의 창업 도전을 뒷받침하고 새로운 일자리 창출로 이어지도록 금융권과 정책금융기관이 힘을 모은 것이다. 전 의원 측은 “이번 사업은 금융권의 자금이 부동산 등 담보 중심의 기존 대출 관행에서 벗어나 혁신기업과 미래 성장동력에 공급되도록 하는 생산적 금융이자, 금융 소외계층의 기회를 넓히는 포용금융의 실천 사례”라고 강조했다.

KB국민은행은 신용보증기금·기술보증기금에 특별출연금 50억원과 보증료 지원금 9억원씩 총 118억원을 출연한다. 이를 바탕으로 2000억원 규모의 청년창업 대출자금을 조성할 계획이다. 지원 대상은 39세 이하 청년으로, 창업 후 7년 이내인 기업이다. 담보 제공 부담을 없애고 무보증료, 3%대의 금리를 적용해 자금 조달 비용을 낮춘 것이 특징이다.

전 의원은 “금융의 문턱을 낮춰 누구나 자신의 가능성과 아이디어만으로 도전할 수 있는 환경을 만드는 것이 기본금융의 출발점”이라며 “이번 사업이 더 많은 청년에게 새로운 기회의 사다리가 될 수 있도록 금융권의 참여와 지원이 지속적으로 확대되기를 기대한다”고 밝혔다.

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