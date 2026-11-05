종주국 체면 구긴 韓… 태권도, 北 단독 등재

국기(國技)인 태권도가 유네스코 인류무형문화유산에 ‘북한의 전통 무술’로 등재된다. 태권도 종주국으로서 한국이 쌓아온 위상에 미칠 영향이 우려된다. 국기원은 올림픽 등 대회 경기 운영에 대한 우려는 크지 않을 것이라는 입장이다.



5일 유네스코에 따르면 무형유산보호협약 정부간위원회(무형유산위원회) 산하 평가기구는 북한이 신청한 ‘조선민주주의인민공화국의 전통무술-태권도’에 대해 등재가 확실시되는 ‘권고’ 판단을 내렸다. 최종 등재 여부는 이달 30일부터 다음달 5일까지 중국 샤먼에서 열리는 제21차 무형유산위원회에서 결정 나지만 ‘권고’가 뒤집히는 경우는 드물다.

국기(國技) 태권도가 유네스코 인류무형문화유산에 ‘북한의 전통 무술’로 등재될 전망이다. 태권도 종주국으로서 우리나라가 가진 위상에 미칠 영향 등에 대한 우려가 나오고 있는 5일 서울 강남구 국기원 모습. 연합뉴스

북한은 2024년 3월 유네스코에 태권도 단독 등재를 신청했다. 당시 우리 정부는 별다른 대응을 하지 않았다. 이후 남북 공동 등재 가능성 등을 타진하다 올해 3월 말에야 ‘한국의 도장 공동체 수련 문화’라는 명칭으로 뒤늦게 등재 신청서를 냈다.



늑장 대응 논란이 커지자 국가유산청은 지난 4일 설명자료를 내고 북한이 신청서를 제출할 당시 “지난 정부가 이에 대해 별다른 대응이나 실효성 있는 조치를 취하지 않은 점은 아쉬운 부분”이라며 윤석열정부에 책임을 돌렸다. 반면 현 정부에 대해서는 국내 태권도 5개 단체의 의견을 조율하는 까다로운 과정을 거쳤다며 “허민 국가유산청장의 주도적인 조율하에 극적인 합의를 끌어냈다”고 자평했다.



한편 한국의 ‘한지 제작의 전통 지식과 기술 및 문화적 실천’도 등재 권고를 받았다. 최종 등재되면 한국의 24번째 인류무형유산이 된다.

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