‘교황 집전’ 세계청년대회 상암·서울공항서 열린다

국내외 천주교 신자 최대 100만명이 내년 8월 8일 서울공항에 모여 교황 집전으로 미사를 연다. 비그리스도교 국가에선 처음 열리는 천주교 세계청년대회 행사의 피날레 격인 파견미사다. 전날 밤에는 50만명이 서울공항에서 밤샘기도로 세계인의 영적 평화를 기원하게 된다.



2027 서울 세계청년대회(WYD) 조직위원회는 5일 서울 중구 명동대성당에서 기자간담회를 열어 이 같은 대회 전체 일정과 주요 행사 개최지, 예상 참가 규모를 공개했다.

천주교 서울 세계청년대회 조직위원장 정순택 대주교(왼쪽 네번째)와 총괄 코디네이터 이경상 주교(〃 세번째) 등 조직위 관계자들이 5일 서울 중구 명동대성당 문화관 꼬스트홀에서 열린 기자간담회에서 기념 촬영을 하고 있다. 뉴스1

1986년 이탈리아 로마에서 시작된 세계청년대회는 내년 17번째 본대회를 8월 3∼8일 서울 일대에서 개최한다. 레오 14세 교황은 이 대회에 맞춰 즉위 후 처음 한국을 찾는다. 본대회 무대는 서울 마포구 상암동 서울월드컵경기장과 경기 성남시 서울공항이다. 3일 개막미사와 5일 교황 환영행사, 예수의 수난을 따라 걸으며 묵상하는 6일 ‘십자가의 길’은 서울월드컵경기장에서 열린다. 7일 밤샘기도와 8일 파견미사는 서울공항에서 진행된다. 조직위는 개막미사에 20만명, 교황 환영행사에 30만명, 십자가의 길과 밤샘기도에 각 50만명이 참가할 것으로 내다봤다.



본대회에 앞서 7월 29일∼8월 2일에는 서울을 뺀 전국 15개 교구에서 해외 청년들이 각 지역 본당과 가정에 머물며 한국의 신앙과 문화, 일상을 체험하는 교구대회가 열린다. 조직위는 전 세계 약 190개국에서 해외 청년 순례자 40만명과 국내 참가자 10만명이 등록할 것으로 추산했다. 해외 취재진 약 3000명과 주교·사제단 약 1만3000명, 자원봉사자 약 2만명도 대회에 함께한다.



조직위원장인 천주교 서울대교구장 정순택 대주교는 이날 모두발언에서 오늘의 사회를 ‘단절의 시대’로 규정했다. 그러면서 “서로 다른 나라에서 온 서로 다른 말과 문화, 믿음의 젊은이들이 함께 걷고 기도하며 서로의 이야기를 듣는다. 그렇게 서로를 조건이나 스펙으로서가 아니라 한 사람으로 만난다”고 이번 대회가 지닌 의의를 설명했다.

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