與 “성장기반 투자” vs 野 “채무 상환부터”

여야가 5일 162조3000억원 규모의 미래대응기금을 놓고 국채 이자 부담과 기금 운용의 실효성을 두고 충돌했다. 국민의힘은 빚을 내 100조원 넘는 여유자금을 쌓아두는 것이 타당하냐고 따졌고, 더불어민주당과 정부는 국가채무 상환뿐 아니라 미래 성장에 대한 투자도 재정건전성을 높이는 길이라고 맞섰다.



국민의힘 송언석 의원은 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의에서 “한쪽에는 100조원 넘게 빚을 내고 한쪽에는 100조원 넘게 여유자금을 쌓아 놓겠다는 얘기”라며 “앞뒤가 맞는 얘기인가”라고 비판했다. 내년 국채 이자 부담이 42조원을 넘고 2030년에는 53조원에 이를 것으로 예상된다며 채무 상환이 먼저라고 주장했다. 특히 국고채 편성금리가 4.1%인 반면 기금 목표 운용수익률은 3.8%라고 지적하자 박홍근 기획예산처 장관은 “공적으로 제시한 바가 없다”고 반박했다.

5일 서울 여의도 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에서 송언석 국민의힘 의원이 질의하고 있다. 뉴시스

박 장관은 국가채무 상황에 양호한 측면이 있다며 “지금은 투자나 활용이 더 중요하다”고 밝혔다. 반도체 이후 성장동력을 준비해야 한다는 취지다.



민주당 이연희 의원도 “미래세대가 물려받는 것은 채무만 물려받는 게 아니지 않으냐”며 “성장기반에 투자를 하지 않으면 미래세대에 부담이 된다”고 강조했다. 박 장관도 잠재성장률을 끌어올리고 경제의 기초체력을 키워야 한다며 “지금이야말로 투자의 절호의 시기”라고 강조했다. 이어 재정의 적극적인 역할을 통해 경제성장을 이끌고, 성장의 성과로 확보한 재원을 다시 투자하는 선순환 구조를 미래세대에 물려줘야 한다고 설명했다.



기금 운용에 대한 국회 통제 문제도 다시 도마에 올랐다. 송 의원은 주요 지출 항목을 최대 30%까지 국회 사전승인 없이 변경하도록 한 점을 문제 삼으며 정부의 ‘쌈짓돈’이 될 수 있다고 주장했다. 박 장관은 금융성과 사업성 기금의 성격을 함께 지닌 ‘하이브리드’ 기금이라며 사업별 성과평가도 실시한다고 설명했다.



국민의힘 엄태영 의원은 이재명정부 5년간 국가채무가 453조원 증가할 것으로 예상된다며 미래세대의 부담을 우려했다. 한성숙 국무총리는 정부도 재정건전성 확보에 힘쓰고 있다면서 미래를 위해 성장산업 육성이 가장 중요하다고 답했다.



한 총리는 수출 호황에도 국민이 경기 회복을 체감하지 못하는 이유에 대해 대기업과 반도체 중심의 성장 성과가 소상공인과 전통시장으로 확산하는 데 어려움이 있다고 진단했다. 지방 건설경기에 대해서는 메가프로젝트의 공장 건설과 공공기관 이전에 따른 주택·사회간접자본(SOC) 수요가 새로운 기회가 될 수 있다고 설명했다.

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