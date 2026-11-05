[인사] 한일홀딩스 외

행정안전부 ◆실장급 전보 △안전예방정책실장 박천수 △사회재난실장 박형배
한일홀딩스 ◆임원 승진 <한일시멘트> △전무 허권회 △상무 나상철 임섬근 <한일산업> △사장(대표이사 내정) 이노선 △상무 이종훈 △상무보 박영철 <한일 L&C> △상무 최길용 박상진 <한일인터내셔널> △부사장(대표이사 내정) 최인석 <한일E&C> △상무보 김정렬
대보그룹 ◆임원 승진 <대보건설> △상무보 류영국 신준식 정대성 <대보유통> △사장 최재훈 △상무 김갑록 △상무보 강민구 <대보정보통신> △사장 채승언 △상무 최석우 △상무보 임창빈
LS그룹 <승진> ◆부사장 △김우태(LS전선) ◆전무 △조문기(E1) 김병옥(LS마린솔루션) 홍영호(LS머트리얼즈) ◆상무 △변정일(LS전선) 김희중(LS ELECTRIC) 구소희(〃) 곽성석(LS MnM) 고완(LS엠트론) 전진만(E1) 손태원(가온전선) 오창호(LS메탈) 김성직(GRM) ◆신규 이사 선임 △금동희(LS전선) 허회덕(〃) 이수길(〃) 박창훈(〃) 이상수(LS ELECTRIC) 허영무(〃) 하상균(LS MnM) 이충화(〃) 정근붕(LS엠트론) 도승욱(〃) 박현창(E1) 이정민(INVENI) 구원경(〃) 최준환(예스코) 권세진(가온전선) 박재현(LS메탈) 김태규(LS ITC)
에너지인프라자산운용 ◆선임 △대표이사 우신제
미래에셋그룹 ◆디지털엑스(Digital X) 대표이사 선임 내정 △노용우 ◆에너지인프라자산운용 대표이사 선임 △우신제
미래에셋증권 ◆부문대표 선임 △고객서비스혁신부문 이기상 △정보보호부문 사재식 △연금RM1부문 이정원 △연금법인솔루션부문 정진성 △연금혁신부문 박상준 △IT부문 김준환 ◆부사장 승진 △WM부문 이성우 △경영혁신부문 이강혁 △뉴욕법인 류재홍 ◆전무 승진 △디지털혁신부문 김세훈 △정보보호본부 사재식 △PWM부문 김화중 △종합자산운용부문 박재현 △Global경영관리부문 김승욱 △경영지원부문 권오만 △투자금융본부 김주섭 △혁신추진단 정종균 ◆상무 승진 △트레이딩플랫폼본부 김준환 △IT인프라본부 장성섭 △마케팅본부 이경일 △디지털플랫폼본부 이승목 △디지털PB본부 전윤호 △투자센터광주WM 전성국 △투자센터부산WM 성영기 △도곡WM 변상미 △투자센터반포WM 하상범 △송파WM 이슬 △투자센터목동WM 이지연 △투자센터평촌WM 이정훈 △연금RM2부문RM2본부 곽정윤 △파생본부 이훈 △FICC파생본부 임상혁 △IMA본부 박남영 △주식투자본부 송흥익 △멀티솔루션본부 윤한근 △그룹위험관리본부 김기현 △혁신추진단 신성철 △AI리서치센터 박연주 △법무지원본부 백상현 △인재혁신본부 유찬
미래에셋벤처투자 ◆부문대표 선임 △벤처투자부문 김경모
미래에셋자산운용 ◆부사장 승진 △해외부동산부문 신동철 △채널마케팅부문 성태경 ◆전무 승진 △경영혁신부문 김국태 △주택도시기금운용부문 이정민 ◆상무 승진 △리서치1본부 김정수 △Wealthspot 양병오 △해외부동산투자운용3본부 한경수 △홍보팀 이동훈 △금융소비자보호본부 김성준
미래에셋생명 ◆전무 승진 △GA영업부문 민유식 ◆상무 승진 △연금영업1본부 이정완 △상품개발본부 오상훈 △고객경험혁신본부 홍혜진 △경영지원본부 황재석 △재무회계팀 이보형
미래에셋캐피탈 ◆상무 승진 △여신심사본부 하준봉
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지