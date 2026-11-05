재개발·재건축 절차 한눈에…용산구, ‘정비사업 아카데미’ 운영 [지금 우리 동네는]

서울 용산구가 재개발·재건축 절차를 주민 눈높이에서 설명하는 ‘2026년 정비사업 아카데미’를 연다. 정비사업을 처음 접하는 주민부터 사업에 참여 중인 조합원까지 필요한 교육을 들을 수 있도록 기초·심화과정을 마련했다.

‘2026년 정비사업 아카데미’ 포스터. 용산구 제공

용산구는 정비사업 아카데미 기초과정 100명, 심화과정 50명을 선착순으로 모집한다고 5일 밝혔다. 신청은 6일부터 가능하며 정비사업에 관심 있는 주민은 누구나 신청할 수 있다. 교육 당일 잔여석에 한해 현장 신청도 받는다.

기초과정은 24일 오후 2시 용산구청 지하 2층 대회의실에서 열린다. 김병춘 서경대 교수가 정비사업의 기본 개념과 신속통합기획, 최근 주택공급 제도 변화에 따른 주요 개정 사항 등을 설명한다.

심화과정은 다음 달 2일 오후 2시 용산구청 지하 2층 소회의실에서 ‘분양신청 및 관리처분의 이해’를 주제로 진행한다. 법무법인 고원의 김수환 변호사가 분양신청 분야를, 법무법인 현의 홍수임 변호사가 관리처분 분야를 각각 강의한다.

김경대 용산구청장은 “정비사업이 원활하고 신속하게 추진되려면 주민들이 사업 절차와 주요 내용을 충분히 이해하고 공감하는 것이 중요하다”며 “앞으로도 주민 눈높이에 맞는 실용적인 교육으로 주민과 조합의 사업 추진 역량을 높이고 정비사업이 신속하게 진행될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

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