산업입지학회, 6일 강원대서 창립 학술대회 개최

산업입지학회가 정부의 균형발전 정책과 산업입지 정책의 변화 방향을 모색하는 창립 학술대회를 개최한다.

산업입지학회는 오는 6일 오후 1시부터 6시까지 강원대 캠퍼스혁신파크 산학연혁신허브 1층 다목적실에서 ‘2026년 산업입지학회 창립 학술대회’를 연다고 밝혔다.

이번 학술대회는 ‘대한민국 특구·5극 3특 정책과 산업입지 개편 방향’을 주제로 열린다. 우리나라 산업화와 지역발전 과정에서 산업입지 정책이 수행해 온 역할을 돌아보고 정부의 균형발전 정책과 산업구조 변화에 대응한 산업입지의 미래 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

산업입지학회 창립 학술대회 포스터. 산업입지학회 제공

행사는 개회식에 이어 기조강연과 초청강연, 주제발표 순으로 진행된다.

기조강연에서는 조환익 울산대 교수(전 한국전력 사장)가 ‘전기화 시대의 메가프로젝트의 의의와 강원도’를 주제로 강원지역 산업 발전과 대규모 프로젝트의 역할을 살펴본다.

이어 강원대학교 캠퍼스 혁신파크 투어가 진행된다.

초청강연에서는 이병헌 광운대 교수(지방시대위원회 5극3특 특별위원회 위원장)가 ‘5극 3특 정책의 동향과 전망’을 주제로 국가 균형발전 정책의 추진 방향과 과제를 짚는다.

주제 발표에서는 정성훈 강원대 교수(산업클러스터학회장)가 ‘한국 특구 정책에 대한 회고와 전망’으로, 류승한 산업입지학회장이 ‘산업단지 정책의 동향과 전망’으로, 홍진기 지역산업입지연구원장이 ‘경제자유구역의 성과와 정책 방향’으로, 조성철 국토연구원 연구위원이 ‘대학 기반 특구 제도의 성과와 정책 방향’을 주제로 아이디어를 나눈다.

각 분야 전문가들은 관련 정책의 성과와 한계를 분석하고 향후 발전 방향을 제시할 예정이다.

학술대회 등록비는 일반 3만원이다. 학생과 강원대 교직원은 무료다.

류승한 산업입지학회장은 “이번 학술대회는 산업입지학회의 출발을 알리는 첫 번째 모임”이라며 “그동안 우리나라 산업입지 정책의 흐름을 돌아보고 미래 방향을 살펴보는 자리인 만큼 관련 분야 전문가와 관심 있는 이들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

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