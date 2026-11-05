인천공항, 공항 시설 긴급복구 훈련 실시

“실전과 같은 훈련으로 안전한 공항 서비스를 제공합니다.”

인천국제공항공사는 공항 내 시설물 파손 등 비상상황 대응역량을 강화하고 공항운영의 안정성을 제고하기 위해 ‘인천공항 시설장애 긴급복구 합동훈련’을 시행했다고 5일 밝혔다.

4일 인천공항 제2여객터미널 2층 출국장에서 진행된 ‘인천공항 시설장애 긴급복구 합동훈련’에서 참여자들이 훈련 종료 후 기념촬영을 하고 있다.

전날 인천공항 제2여객터미널 2층 출국장에서 진행된 이번 훈련에는 인천국제공항공사, 공사 자회사인 인천공항시설관리 및 인천공항운영서비스, 롯데지알에스 등 관계자 약 100명이 참여했다.

이번 훈련은 인천공항 제2여객터미널의 하부 배관이 파손되면서 여객 대기공간으로 누수가 발생하는 상황을 가정해 진행됐다.

훈련상황이 발생하자 기계, 건축, 전기, 통신, 소방 등 공항 시설관리 전 분야와 환경, 상업시설 관리 등 분야별 담당자들은 대응 매뉴얼에 따라 긴급조치 및 복구작업을 완료했으며 소방대원들은 부상자 응급처치 및 이송을 진행했다.

특히 이번 훈련에서는 ‘이동식 안전 작업대’라는 안전 장비를 동원해 복구 작업자의 안전을 확보하는 훈련이 함께 진행됐다.

이동식 안전 작업대는 기존 사다리보다 고소 작업자가 보다 안전하게 작업을 진행할 수 있도록 도와주는 이동식 작업 발판이다.

이번 합동훈련을 통해 공항 내 시설물 파손 등 비상상황 발생시 각 분야별 담당업무와 역할을 숙지하고 개선사항을 발굴함으로써 인천공항의 비상대응 역량이 한층 더 강화될 전망이다.

공사는 앞으로도 지속적인 비상대응훈련 시행을 통해 다양한 유형의 공항 시설물 장애 상황에 대비해 나갈 계획이다.

배영민 인천국제공항공사 인프라본부장은 “앞으로도 관계기관과 협력해 비상대응훈련을 지속 시행함으로써, 공항운영의 안정성을 제고하고 더욱 안전한 대국민 공항 서비스를 제공해 나갈 계획이다”고 말했다.

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