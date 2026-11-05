“지방세제 개편·민생정책 총력 홍보”…경기도, 국회 입법박람회 출격

경기도가 5일 국회에서 개막하는 ‘2026 국회 입법박람회’에서 지방세제 개편과 핵심 민생정책을 알리고 국회 차원의 지원을 요청한다.

2025년 국회 입법박람회. 연합뉴스

도에 따르면 이날부터 6일까지 이틀간 열리는 국회 입법박람회는 지자체가 제안한 정책 과제를 국회의원실과 소관 상임위원회에 전달해 입법 및 정책 검토 자료로 활용하도록 돕는 국민참여형 행사다. 도는 박람회 기간 세제·정책·예산 3개 분야로 구성된 전용 홍보관을 운영한다.

세제 분야에서는 도의 숙원인 지방재정 확충 과제를 전면에 내세운다. 현행 25.3%인 지방소비세율의 40.3% 단계적 인상, 국세인 법인세의 5% 광역지방세 이양, 담배소비세분 지방교육세의 소방분 지역자원시설세 전환 등 실질적 세제 개편안을 피력할 예정이다.

정책 분야에서는 ‘경기편하G버스’, ‘경기안심부동산’ 등 도민 체감형 민생정책을 소개한다. 예산 분야에선 보통교부세 산정 기준 개선과 미래대응기금 조성에 대한 도의 입장을 강조한다.

현장에서는 정책 퀴즈와 룰렛 이벤트 등 방문객 참여형 행사도 진행된다.

이원구 경기도 홍보기획관은 “도의 주요 민생 정책과 지방재정 건전성을 위한 세제 개편 과제가 국회 입법으로 이어질 수 있도록 적극적으로 홍보하겠다”고 밝혔다.

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