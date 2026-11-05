대구테크노파크 제12대 원장에 송규호 전 DMI 원장 선임

대구테크노파크 제12대 원장에 송규호 전 대구기계부품연구원(DMI) 원장이 선임됐다. 임기는 2028년 11월 8일까지다.

송 신임 원장은 민간 기업 경영과 기업 지원 기관장을 두루 거친 신산업∙혁신 전문가다. T∙디스플레이 소재 기업인 신안에스엔피를 운영하며 핵심 기술 상용화에 성공해 2026년 장영실상을 수상하는 등 민간 시장에 대한 이해도가 높다는 평가를 받는다.

송규호 신임 원장. 대구테크노파크 제공

이후 대구테크노파크 나노융합실용화센터장, 대구경북첨단의료산업진흥재단 전략기획본부장을 지냈으며, 최근에는 대구기계부품연구원 원장과 대구창조경제혁신센터 이사장을 역임했다. 특히 DMI 원장 재임 시절에는 기관 경영평가 4회 최우수 등급 달성, 기관 운영 이익 45억원 적립 등 재무적·조직적 혁신 성과를 거두며 경영 능력을 입증했다.

송 신임 원장은 “현장 소통과 투명한 경영으로 내부 역량을 결집하겠다”며 “설립 30주년을 앞둔 대구테크노파크가 단편적인 지원기관에 머무르지 않고, 지역 신산업을 견인하는 핵심 혁신 거점으로서의 위상을 확고히 재건할 수 있도록 모든 역량을 쏟아붓겠다”고 포부를 밝혔다.

한편, 대구테크노파크는 이번 원장 선임 과정에서 심사를 맡았던 추천위원이 재공모에 직접 지원한 사실이 알려지며 공정성 논란이 불거진 바 있다.

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