같은 10년차인데 연봉 2726만원 차이…기업 규모가 갈랐다

입사 10년을 전후해 대기업과 중소기업 직장인의 연봉 격차가 수천만원까지 크게 벌어진다는 조사 결과가 나왔다.

출근하는 직장인들. 사진은 기사 내용과 무관함. 뉴시스

같은 해 입사로 비슷한 기간 직장생활을 이어왔더라도 어느 규모의 기업에서 일하느냐에 따라 경력 10년 이후에는 연봉 차이가 수천만원까지 벌어졌다. 사회초년생 때부터 존재한 임금 격차 등 변수의 영향이 경력이 쌓일수록 늘어난 까닭이다.

AI·데이터 기반 HR테크 플랫폼 잡코리아(운영 법인 웍스피어)가 5일 발표한 ‘2027 연봉 벤치마크 리포트’를 보면, 10년차 이상 대기업 재직자의 평균 연봉은 중소기업 재직자보다 2726만원 많았다.

구체적으로는 0~1년차 544만원에서 2~3년차 834만원, 4~6년차 954만원, 7~9년차 1190만원으로 꾸준히 커졌다. 0~1년차의 격차가 544만원이었던 것과 비교하면 5배 넘게 확대됐다.

기업 규모별 평균 연봉은 대기업 6100만원, 중견기업 5135만원, 중소기업 3662만원으로 집계됐다. 대기업 평균 연봉이 중소기업보다 약 1.7배 높다.

재직 7~9년차에서 10년차로 넘어갈 때의 연봉 상승률은 대기업이 중소기업보다 두 배 더 높았다. 이 구간의 대기업 연봉 상승률은 46.2%이며 중소기업은 22.6%다. 중소기업 10년차 이상의 평균 연봉은 5135만원으로 이는 대기업의 7~9년차 평균(5377만원)보다도 낮았다.

AI·데이터 기반 HR테크 플랫폼 잡코리아(운영 법인 웍스피어)가 5일 발표한 ‘2027 연봉 벤치마크 리포트’를 보면, 10년차 이상 대기업 재직자의 평균 연봉은 중소기업 재직자보다 2726만원 많았다. 잡코리아 제공

직무와 산업에 따른 연봉 양극화도 눈에 띈다. 10년차 이상 인공지능(AI) 직무의 평균 연봉은 8197만원으로 디자인 직무 평균인 4758만원보다 3439만원 높았다. 0~1년차에서 두 직무의 연봉 차이가 840만원이었던 것과 비교하면 경력이 쌓인 집단에서 격차가 더욱 크게 나타났다.

산업별로는 금융·은행업의 평균 연봉이 6123만원으로 가장 높았고, 제조·생산·화학업은 4835만원으로 뒤를 이었다. 주요 업무권역별 평균 연봉은 판교가 4199만원으로 가장 높았고, 강남 3966만원, 광화문 3957만원, 여의도 3946만원, 성수 3891만원 순이었다.

업계에서는 기업별 임금체계의 차이 등을 임금 격차가 커진 배경으로 본다. 출발선부터 기본급 차이가 존재하면 같은 연봉 인상률을 적용해도 초기 연봉이 높은 쪽의 절대 인상액이 더 커지는 원리다.

기업 규모별 성과급도 변수로 꼽힌다. 일부 대기업은 영업이익이나 사업부 실적에 연동한 성과급 지급으로 기본급 외 보상 규모를 키우지만, 중소기업은 상대적으로 낮은 성과급이나 지급 여력 등의 부족이 영향을 미칠 수 있다.

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