외국인만 찾는 줄 알았더니…국내 여성 과반 ‘약국 스킨케어’ 써봤다

외국인 관광객 사이에서 K뷰티 쇼핑 장소로 인기를 얻고 있는 약국이 국내 여성들의 스킨케어 소비 채널로도 주목받고 있다. 국내 여성 10명 중 5명 이상이 약국에서 판매하는 스킨케어 제품을 사용해 본 경험이 있는 것으로 나타났다.

젊은 층은 피부 트러블 개선을 위해 약국 제품을 찾는 반면 중장년층은 성분과 안티에이징 기능을 중시하는 등 연령대별 소비 목적에는 차이를 보였다.

기사 이해를 돕기 위해 챗GPT로 제작한 AI이미지.

6일 대학내일20대연구소가 발표한 ‘스킨케어·헤어&바디케어 행태 및 트렌드 2026’ 보고서에 따르면 전국 15~56세 여성 1200명을 대상으로 조사한 결과, 응답자의 55.9%가 약국 스킨케어 제품을 사용해 본 경험이 있다고 답했다.

약국에서 판매하는 연고와 더마 코스메틱, 의약외품 등 스킨케어 관련 제품을 현재 사용하고 있다는 응답은 19.4%, 과거 사용 경험이 있다는 응답은 36.5%였다.

연령대별로는 10대 후반(15~18세)의 사용 경험률이 60.8%로 가장 높았고, 20대 초반(19~24세)이 60.0%로 뒤를 이었다. 현재 사용 중이라는 응답도 10대 후반 23.3%, 20대 초반 24.7%로 집계됐다. 15~24세 여성 4명 중 1명꼴로 약국 스킨케어 제품을 이용하고 있는 셈이다.

약국 스킨케어 제품을 처음 사용한 계기는 연령대별로 달랐다. 사용 경험자 671명 가운데 가장 많은 41.6%가 ‘피부 트러블·문제가 발생해서’라고 답했다. 특히 10대 후반은 65.8%, 20대 초반은 62.2%로 전체 평균을 크게 웃돌았다.

20대 후반에서는 사회관계망서비스(SNS)와 유튜브 등 콘텐츠를 보고 관심이 생겼다는 응답이 29.4%로 나타났다. 사용 경험자 전체 평균인 24.1%보다 높은 수치다. 스킨케어 정보를 얻는 경로로 약사나 피부과 의사 등 전문가 콘텐츠를 꼽은 비율도 20대 후반이 30.7%로 가장 높았다.

반면 40대와 50대는 제품 성분과 전문가 추천을 주요 선택 요인으로 꼽았다. ‘성분이 좋아 보여서’라는 응답은 40대 35.2%, 50대 37.0%였으며, ‘약사 또는 전문가의 추천을 받아서’라는 응답도 각각 33.3%, 35.9%로 집계됐다.

제품에 기대하는 효과에서도 세대별 차이가 나타났다. 전체 사용 경험자들은 약국 스킨케어 제품의 주요 기대 효과로 여드름·트러블 개선(42.3%)을 가장 많이 꼽았다. 이어 잡티·색소 침착 관리(28.2%), 피부 진정(25.0%), 보습(22.2%), 피부 질환 개선(21.5%) 순이었다.

여드름·트러블 개선을 기대한다는 응답은 10대 후반 71.2%, 20대 초반 66.7%, 20대 후반 54.1%로 젊은 층에서 두드러졌다. 반면 40대는 잡티·색소 침착 관리(28.3%)와 보습(27.7%)을, 50대는 잡티·색소 침착 관리(34.8%)를 주요 기대 효과로 선택했다. 50대에서는 보습과 피부 탄력 개선도 각각 23.9%로 나타났다.

이는 약국 스킨케어 제품이 젊은 층에서는 트러블 관리 제품으로, 중장년층에서는 피부 노화와 잡티 등을 관리하는 기능성 제품으로 소비되고 있음을 보여준다.

함지윤 대학내일20대연구소 선임연구원은 “1020은 약국템을 당장의 피부 트러블을 해결하는 제품으로, 4050은 안티에이징 고민을 관리하는 기능성 제품으로 받아들이는 흐름이 보인다”며 “연령대별로 다른 피부 고민을 중심에 두고 스킨케어 제품의 메시지를 설계할 필요가 있다”고 말했다.

한편 이번 조사는 지난 4월 8~16일 전국 17개 시도에 거주하는 15~56세 여성 가운데 스킨케어·메이크업·바디·헤어케어 제품 이용자 1200명을 대상으로 온라인 설문 방식으로 진행됐다.

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