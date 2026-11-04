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[속보] 김민석 “가상자산 소득 과세유예, 정부에 공식 제안”

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김동환 기자 kimcharr@segye.com

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김민석 더불어민주당 대표가 4일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 뉴시스
김민석 더불어민주당 대표가 4일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 뉴시스

김민석 더불어민주당 대표는 4일 “민주당은 가상자산 소득 과세 유예를 정부에 공식적으로 제안한다”고 말했다.

 

김 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “국회 재정경제기획위원회 중심으로 당정 협의와 가상자산 사업자 간담회를 거치며 숙고했다”며 이같이 밝혔다.

 

김 대표는 “과세 원칙, 국내 산업 여건, 이용자 간 형평 등을 종합 고려한 끝에 우선 디지털자산 기본법을 제정해 전체적 틀을 세우고 기업과 투자자의 적응 기간을 두는 것이 바람직하다고 뜻을 모았다”고 말했다.

 

김 대표는 “과거 가상자산 소득 과세가 미뤄진 점이 있다는 점도 함께 고려했다”면서 “이번엔 유예 기간을 분명하게 정하고 해외 거래 정보 활용과 전산 검증, 납세 안내 방식 등 선행 과제 준비를 철저히 하겠다”고 밝혔다.

 

김 대표는 “기업이 새로운 서비스에 적극 투자하고 이용자도 안심하고 거래할 수 있는 기반 마련을 위해 관련 법률과 세제 정비에 속도를 내겠다”고 언급했다.


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